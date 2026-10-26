Кому в Азербайджане положен бесплатный бензин?

Согласно законодательству Азербайджанской Республики, обычным гражданам, а также отдельным льготным социальным категориям населения (например, лицам с инвалидностью, ветеранам и т. д.) бесплатный бензин или дизельное топливо для личных автомобилей напрямую не предоставляются.

Однако государственное обеспечение топливом или компенсация расходов на него предусмотрены для определенных специальных категорий:

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Yeni Sabah, лицам, выполняющим служебные задания, а также должностным лицам в организациях и учреждениях, финансируемых из государственного бюджета, топливо для служебных автомобилей выделяется бесплатно (за счет государства).

Военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. При использовании служебного транспорта в Министерстве обороны, Министерстве внутренних дел, Службе государственной безопасности, Государственной пограничной службе и других силовых структурах расходы на топливо покрываются за счет государственного бюджета.

Водители специального служебного транспорта. Государство оплачивает топливо, необходимое для работы автомобилей скорой медицинской помощи, пожарных и спасательных служб, а также других оперативных служб.

Государственные служащие, которым предоставлен служебный автомобиль. Согласно соответствующим постановлениям Кабинета министров о транспортных средствах и нормах расхода топлива, расходы на топливо для служебных легковых автомобилей, выделенных государственным органам, покрываются из бюджета в пределах установленных ежемесячных лимитов.