В Баку изменили схему движения двух автобусов

В связи с ремонтными работами на пересечении улиц 28 Мая и Джалила Мамедгулузаде в поселке Мехдиабад города Баку введено ограничение движения транспортных средств.

Как передает Day.Az, об этом сообщили из Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, из-за введенных ограничений изменены схемы движения регулярных автобусных маршрутов № 147 и № 179.

Сообщается, что до завершения ремонтных работ автобусы маршрута № 147 в направлении станции метро "Азадлыг" будут следовать по улицам Зелимхана Ягуба в поселке Дигях и 28 Мая в поселке Мехдиабад, не заезжая в центр Мехдиабада.

Движение автобусов маршрута № 179 организовано по улицам Фазиля Исмаилова, Мухаммеда Амина Расулзаде, Наримана Нариманова и 28 Мая в поселке Мехдиабад.