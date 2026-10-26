Азербайджан создает национальную инфраструктуру ИИ - Хикмет Гаджиев

Азербайджан придает большое значение развитию концепции искусственного интеллекта и создает национальную инфраструктуру в этой сфере.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в понедельник заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в заявлении журналистам в рамках специальной сессии Бакинской платформы культурного и медиа-диалога на тему "Язык мира и борьба с дезинформацией".

Помощник Президента отметил, что Азербайджан сотрудничает в этом направлении с различными странами и партнерами.

"Азербайджан занимает благоприятное геополитическое и географическое положение. Электроэнергетический потенциал нашей страны создает стратегическое преимущество и формирует благоприятную основу для развития искусственного интеллекта", - отметил он.

Х. Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан открыт к сотрудничеству с международными партнерами по вопросам искусственного интеллекта.