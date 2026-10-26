Концерт в честь маэстро Рауфа Абдуллаева - ФОТО

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвящённый видному дирижеру, народному артисту Азербайджана, профессору Рауфу Абдуллаеву.

Как передает Day.Az, на открытии вечера заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению, профессор Зумруд Дадашзаде рассказала о творческом пути маэстро Рауфа Абдуллаева.

Главным музыкальным событием вечера стало исполнение Первой симфонии ре мажор великого австрийского композитора Густава Малера. Под управлением главного дирижёра Фуада Ибрагимова произведение исполнил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли.

Симфония, состоящая из четырёх частей, позволила слушателям погрузиться в богатый музыкальный мир композитора, оценить выразительную палитру оркестровых красок и прочувствовать глубокую эмоциональную силу его музыки.

Концерт в Филармонии стал данью уважения выдающемуся музыканту, его творческому наследию и многолетнему служению искусству. Исполнение симфонии Густава Малера подчеркнуло преемственность музыкальных традиций и значимость академической музыки как пространства, объединяющего поколения исполнителей и слушателей.

88-летний мастер музыки Рауф Абдуллаев - одна из ключевых фигур азербайджанского дирижёрского искусства, чья многолетняя творческая деятельность оставила заметный след в развитии национальной академической музыки. Выпускник Азербайджанской государственной консерватории и Ленинградской консерватории, он посвятил свою жизнь дирижированию, работе с симфоническим оркестром и оперно-балетными постановками.

В 1965 году маэстро начал работать в Азербайджанском государственном театре оперы и балета, а с 1968 по 1984 год занимал должность главного дирижёра театра. В 1970-е годы он стал одним из основателей Современного музыкального камерного оркестра и ансамбля BaKaRa. С 1984 года Рауф Абдуллаев возглавлял Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли, способствуя совершенствованию исполнительского мастерства коллектива и расширению его международных творческих связей. В разные годы он также руководил Государственным театром оперы и балета в Анкаре.

Особое место в творческой деятельности дирижёра занимает азербайджанская музыка. В его репертуаре - произведения отечественных и зарубежных композиторов, а его работа охватывает широкий спектр симфонического, оперного и балетного искусства. Под его руководством звучали произведения азербайджанских композиторов, в том числе оперы, балеты и симфонии, получавшие сценическое воплощение на высоком профессиональном уровне.

Многолетний вклад Рауфа Абдуллаева в развитие национальной культуры отмечен высокими государственными наградами - является лауреатом Государственной премии, кавалером орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал", премии "Гейдар Алиев".

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