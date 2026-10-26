Азербайджанский борец получил травму на чемпионате мира
Азербайджанский борец греко-римского стиля Ульви Ганизаде, получивший травму на чемпионате мира в Астане (Казахстан), будет прооперирован.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Федерации борьбы Азербайджана сообщили, что спортсмену, выступавшему в весовой категории до 72 кг, предстоит операция на правом колене.
В настоящее время Ганизаде находится в Астане. В Баку он вернется вместе с национальной командой.
Напомним, что в 1/8 финала азербайджанский борец победил японца Ринтаро Согабе со счетом 9:4, однако в четвертьфинале уступил россиянину Мингияну Горяеву - 6:7.
Во время четвертьфинальной схватки Ганизаде повредил правое колено и не смог завершить поединок.
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