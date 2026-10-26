Азербайджанский борец получил травму на чемпионате мира

Азербайджанский борец греко-римского стиля Ульви Ганизаде, получивший травму на чемпионате мира в Астане (Казахстан), будет прооперирован.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Федерации борьбы Азербайджана сообщили, что спортсмену, выступавшему в весовой категории до 72 кг, предстоит операция на правом колене.

В настоящее время Ганизаде находится в Астане. В Баку он вернется вместе с национальной командой.

Напомним, что в 1/8 финала азербайджанский борец победил японца Ринтаро Согабе со счетом 9:4, однако в четвертьфинале уступил россиянину Мингияну Горяеву - 6:7.

Во время четвертьфинальной схватки Ганизаде повредил правое колено и не смог завершить поединок.