SOCAR и Sonatrach обсудили поставки нефти и нефтехимической продукции

Обсуждены возможности торговли нефтью и нефтехимической продукцией между SOCAR и Sonatrach.

Как передает Day.Az, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов сообщил на своей странице в социальной сети X.

"В Москве на встрече с государственным министром, министром углеводородов Алжира Мохаммедом Аркабом мы обсудили развитие энергетического сотрудничества, предстоящие заседания Совместной рабочей группы и Совместной комиссии, а также возможности партнерства между SOCAR и Sonatrach в сфере торговли нефтью и нефтехимической продукцией", - говорится в публикации.

Напомним, что стратегический меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Алжиром в сфере энергетики был подписан 29 ноября 2022 года и утвержден в мае 2026 года. Документ направлен на расширение двустороннего сотрудничества в нефтяной, газовой и нефтехимической отраслях, а также в сфере возобновляемой энергетики.

Меморандум предусматривает сотрудничество в разведке и добыче нефти и газа, транспортировке и распределении энергоносителей, нефтехимической промышленности и сбыте нефтепродуктов.

В рамках соглашения Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) будет осуществлять долгосрочные поставки азербайджанской легкой нефти и других сортов нефти компании Sonatrach Raffineria Italiana.

Документ также охватывает сотрудничество в области возобновляемой энергетики, включая производство водорода, развитие энергетической инфраструктуры, научно-исследовательскую деятельность и подготовку кадров. Меморандум заключен на первоначальный срок пять лет с возможностью автоматического продления.