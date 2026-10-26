В Азербайджане уволили учительницу, проводившую прямой эфир в TikTok из школы

Трудовой договор учителя музыки средней общеобразовательной школы села Бянёвшали Гёйгёльского района Гюнай Мамедовой расторгнут.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание "Azərbaycan müəllimi", об этом сообщили в Гянджа-Дашкесанском региональном управлении образования.

По информации ведомства, поведение и высказывания учителя, попавшие на видео, распространившиеся в социальных сетях, противоречат нормам педагогической этики.

"Гюнай Мамедовой недопустимо выходить в прямой эфир из школы, вмешиваться в учебный процесс и мешать нормальной работе образовательного учреждения. С учетом этих обстоятельств и требований законодательства трудовой договор с учителем расторгнут", - сообщили в управлении.

В ведомстве также заявили, что в подобных случаях будут приниматься меры в соответствии с законодательством.

Отметим, что Г. Мамедова вошла в кабинет директора школы, запустила прямой эфир в TikTok и озвучила различные обвинения.