В Азербайджане уволили учительницу, проводившую прямой эфир в TikTok из школы
Трудовой договор учителя музыки средней общеобразовательной школы села Бянёвшали Гёйгёльского района Гюнай Мамедовой расторгнут.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание "Azərbaycan müəllimi", об этом сообщили в Гянджа-Дашкесанском региональном управлении образования.
По информации ведомства, поведение и высказывания учителя, попавшие на видео, распространившиеся в социальных сетях, противоречат нормам педагогической этики.
"Гюнай Мамедовой недопустимо выходить в прямой эфир из школы, вмешиваться в учебный процесс и мешать нормальной работе образовательного учреждения. С учетом этих обстоятельств и требований законодательства трудовой договор с учителем расторгнут", - сообщили в управлении.
В ведомстве также заявили, что в подобных случаях будут приниматься меры в соответствии с законодательством.
Отметим, что Г. Мамедова вошла в кабинет директора школы, запустила прямой эфир в TikTok и озвучила различные обвинения.
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