Кадры ДТП с участием пешеходов в Азербайджане - ВИДЕО

Распространились кадры произошедших в минувшие выходные на территории Товузского и Геранбойского районов ДТП с участием пешеходов.

Как сообщает Day.Az, около 21:00 житель села Эйюблу Товузского района А.Мамедов, управляя автомобилем марки ВАЗ и двигаясь по 423-му километру автодороги Баку - Газах, сбил своего односельчанина А.Аскерова, который пытался перейти дорогу.

На 312-м километре той же дороги, проходящем через поселок Гёран, также в темное время суток - около 19:00 - автомобиль марки Changan под управлением Я.Гусейнова сбил Э.Юсифова, жителя села Гарасуюманлы Геранбойского района.

Оба пешехода, пытавшиеся перейти автомагистраль с интенсивным движением в неустановленном для этого месте, скончались от полученных травм. По данным фактам проводятся расследования.

Главное управление Государственной дорожной полиции в очередной раз обращается к пешеходам с просьбой переходить дорогу в специально предназначенных для этого местах, быть особенно осторожными в темное время суток, не отвлекаться при переходе дороги, неукоснительно соблюдать требования средств регулирования дорожного движения и не выходить внезапно на проезжую часть.