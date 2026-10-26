Глава МИД Нидерландов назвал Азербайджан важным партнером в регионе

Для Нидерландов Азербайджан является важным партнером в регионе.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом, в частности, заявил в понедельник министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает Day.Az.

Он отметил, что Нидерланды очень заинтересованы в укреплении сотрудничества с Азербайджаном.

"Сегодня мы согласовали дорожную карту, которая укрепляет наше общее намерение по углублению и расширению сотрудничества в политической, экономической, образовательной и социальной сферах. Эта дорожная карта является инвестицией в мир, стабильность и процветание на Южном Кавказе и за его пределами. Нидерланды с нетерпением ждут укрепления связей с Азербайджаном", - сказал Т. Берендсен.