Уйдет ли депутат Арзухан Ализаде в отставку после ареста сына?

В связи с уголовным делом об убийстве человека во время массовой драки в Баку, по которому был арестован сын председателя Партии национальной независимости Азербайджана (AMIP) Арзухана Ализаде - Ахмед Ализаде, появились предположения о возможной отставке партийного лидера.

Как передает Day.Az, несмотря на многочисленные комментарии и догадки в социальных сетях, в руководстве партии заявили, что вопрос об отставке председателя не обсуждается.

Руководитель аппарата партии Рашад Байрамов заявил Trend, что AMIP строит свою деятельность в соответствии с уставом, а не на основании утверждений, распространяемых в социальных сетях.

"Этот вопрос не является предметом обсуждения в партии. Партия осуществляет свою деятельность на основании собственного устава, а не слухов в социальных сетях. Поэтому вопрос об отставке председателя партии ни в какой форме не обсуждается", - отметил он.

По данным Министерства внутренних дел, 23 октября около 00:10 в одном из ресторанов на улице Генерала Шихлинского в Хатаинском районе Баку в результате ножевых ранений был убит 43-летний Дж. Мирагаев.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следственной группой Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел, были задержаны несколько человек, которые, как установило следствие, участвовали в планировании и организации преступления. Среди задержанных - Ахмед Ализаде, сын председателя AMIP Арзухана Ализаде.

По уголовному делу продолжаются оперативно-следственные мероприятия. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, роль каждого из задержанных в преступлении, а также направления деятельности и связи преступного объединения.