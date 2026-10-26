Директор UNAOC о роли ИИ в межкультурном диалоге
Искусственный интеллект может стать эффективным инструментом укрепления межкультурного взаимопонимания. Однако при его развитии необходимо учитывать этические принципы, общечеловеческие ценности и человеческий фактор.
Как сообщает корреспондент Trend, об этом в понедельник заявила директор Альянса цивилизаций ООН (UNAOC) Нихаль Саад на пресс-конференции, посвященной VII Всемирному форуму по межкультурному диалогу, который пройдет 27-29 октября, передает Day.Az .
Она отметила, что большинство правительств и стран пока не готовы в полной мере противостоять вызовам, связанным с искусственным интеллектом. Стремительное развитие технологий и возможные последствия их применения вызывают обеспокоенность как у правительств, так и у общественности.
По словам Нихаль Саад, искусственный интеллект может способствовать укреплению взаимного уважения и признанию культурного разнообразия, повышая осведомленность о различных культурах и опыте. Вместе с тем эта технология становится источником угроз, когда используется для распространения недостоверной информации.
"Распространение ложной информации о других может сеять страх. В таком случае искусственный интеллект оказывает негативное влияние на разнообразие и взаимное уважение. Поэтому при разработке новых программ и продуктов в этой сфере за основу должны браться этические принципы и общечеловеческие ценности, а человеческий фактор должен находиться в центре внимания", - подчеркнула она.
Отвечая на вопросы журналистов, директор UNAOC также рассказала о значении диалога для мирного сосуществования. По ее словам, диалог - это не конечная цель, а непрерывный процесс и образ жизни.
"Мы видим в мире многочисленные вызовы, продолжающиеся конфликты и войны. Их невозможно решить только путем диалога. Для этого также необходимы дипломатия, мирные договоры и международные соглашения", - заявила Нихаль Саад.
Она добавила, что диалог помогает обществам взаимодействовать и жить в мире. С этой точки зрения он имеет важное значение как после завершения конфликтов, так и для их предотвращения.
Нихаль Саад отметила, что Всемирный форум по межкультурному диалогу является одной из важнейших глобальных платформ для достижения этих целей.
"Мы гордимся тем, что продолжается наше тесное партнерство с Азербайджаном в этом направлении. В рамках VII Форума мы реализуем инициативы по трем основным направлениям. Первое из них - организация пленарного заседания на тему "Межрелигиозный диалог: Дорожная карта к общему будущему". В заседании примут участие представители различных религий, эксперты по межрелигиозному и межкультурному диалогу", - подчеркнула она.
По ее словам, в ходе обсуждений основное внимание будет уделено вкладу религиозных общин в миростроительство, примирение и укрепление социальной солидарности, а также вопросам борьбы с религиозной нетерпимостью.
Нихаль Саад добавила, что одним из важных нововведений форума в этом году станет особое внимание к участию молодежи.
"Мы пригласили в Баку более 60 молодых людей, которые в разные годы участвовали в менторских программах и тренингах Альянса цивилизаций ООН. Они поделятся своим опытом и расскажут о том, как эти программы повлияли на их личное и профессиональное развитие", - сказала она.
Нихаль Саад подчеркнула, что, хотя официальное открытие форума состоится 27 октября, отдельные мероприятия начинаются уже сейчас. По ее словам, эти инициативы направлены на расширение участия молодежи в межкультурном диалоге и укрепление международного сотрудничества.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре