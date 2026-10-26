https://news.day.az/hitech/1869664.html Директор UNAOC о роли ИИ в межкультурном диалоге Искусственный интеллект может стать эффективным инструментом укрепления межкультурного взаимопонимания. Однако при его развитии необходимо учитывать этические принципы, общечеловеческие ценности и человеческий фактор.

Директор UNAOC о роли ИИ в межкультурном диалоге

Наука и технологии, 26 октября 2026 13:51 (UTC +04:00) 298
Директор UNAOC о роли ИИ в межкультурном диалоге

Искусственный интеллект может стать эффективным инструментом укрепления межкультурного взаимопонимания. Однако при его развитии необходимо учитывать этические принципы, общечеловеческие ценности и человеческий фактор.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в понедельник заявила директор Альянса цивилизаций ООН (UNAOC) Нихаль Саад на пресс-конференции, посвященной VII Всемирному форуму по межкультурному диалогу, который пройдет 27-29 октября, передает Day.Az .

Она отметила, что большинство правительств и стран пока не готовы в полной мере противостоять вызовам, связанным с искусственным интеллектом. Стремительное развитие технологий и возможные последствия их применения вызывают обеспокоенность как у правительств, так и у общественности.

По словам Нихаль Саад, искусственный интеллект может способствовать укреплению взаимного уважения и признанию культурного разнообразия, повышая осведомленность о различных культурах и опыте. Вместе с тем эта технология становится источником угроз, когда используется для распространения недостоверной информации.

"Распространение ложной информации о других может сеять страх. В таком случае искусственный интеллект оказывает негативное влияние на разнообразие и взаимное уважение. Поэтому при разработке новых программ и продуктов в этой сфере за основу должны браться этические принципы и общечеловеческие ценности, а человеческий фактор должен находиться в центре внимания", - подчеркнула она.

Отвечая на вопросы журналистов, директор UNAOC также рассказала о значении диалога для мирного сосуществования. По ее словам, диалог - это не конечная цель, а непрерывный процесс и образ жизни.

"Мы видим в мире многочисленные вызовы, продолжающиеся конфликты и войны. Их невозможно решить только путем диалога. Для этого также необходимы дипломатия, мирные договоры и международные соглашения", - заявила Нихаль Саад.

Она добавила, что диалог помогает обществам взаимодействовать и жить в мире. С этой точки зрения он имеет важное значение как после завершения конфликтов, так и для их предотвращения.

Нихаль Саад отметила, что Всемирный форум по межкультурному диалогу является одной из важнейших глобальных платформ для достижения этих целей.

"Мы гордимся тем, что продолжается наше тесное партнерство с Азербайджаном в этом направлении. В рамках VII Форума мы реализуем инициативы по трем основным направлениям. Первое из них - организация пленарного заседания на тему "Межрелигиозный диалог: Дорожная карта к общему будущему". В заседании примут участие представители различных религий, эксперты по межрелигиозному и межкультурному диалогу", - подчеркнула она.

По ее словам, в ходе обсуждений основное внимание будет уделено вкладу религиозных общин в миростроительство, примирение и укрепление социальной солидарности, а также вопросам борьбы с религиозной нетерпимостью.

Нихаль Саад добавила, что одним из важных нововведений форума в этом году станет особое внимание к участию молодежи.

"Мы пригласили в Баку более 60 молодых людей, которые в разные годы участвовали в менторских программах и тренингах Альянса цивилизаций ООН. Они поделятся своим опытом и расскажут о том, как эти программы повлияли на их личное и профессиональное развитие", - сказала она.

Нихаль Саад подчеркнула, что, хотя официальное открытие форума состоится 27 октября, отдельные мероприятия начинаются уже сейчас. По ее словам, эти инициативы направлены на расширение участия молодежи в межкультурном диалоге и укрепление международного сотрудничества.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Участники Форума межкультурного диалога посетят Шушу и Физули 14:16 (UTC+04), Политика 77
Нидерланды высоко оценили лидерство Азербайджана в мирном процессе с Арменией 14:11 (UTC+04), Политика 177
Названы цели Всемирного форума по межкультурному диалогу 14:07 (UTC+04), Политика 200
В Баку сделали заявление по вопросу мира с Арменией 14:02 (UTC+04), Политика 241
Стало известно, сколько Нидерланды инвестировали в Азербайджан 13:58 (UTC+04), Экономика 253
В Азербайджане ратифицирован Дополнительный протокол к Европейской конвенции по уголовным делам 13:59 (UTC+04), Официальная хроника 223
Президент Ильхам Алиев принял представителя Контртеррористического управления ООН 13:54 (UTC+04), Официальная хроника 1 444
Директор UNAOC о роли ИИ в межкультурном диалоге 13:51 (UTC+04), Наука и технологии 298
Азербайджан и Нидерланды работают над четырьмя соглашениями 13:43 (UTC+04), Политика 308
Президент Ильхам Алиев принял высокого представителя Альянса цивилизаций ООН - ФОТО 13:38 (UTC+04), Официальная хроника 1 631
Azərbaycan QHT-ləri Məsud Pezeşkiana açıq məktub ünvanlayıb 13:32 (UTC+04), Azərbaycanca 313
Уйдет ли депутат Арзухан Ализаде в отставку после ареста сына? 13:31 (UTC+04), Политика 354
Президент Ильхам Алиев принял генсека ОИС - ФОТО 13:24 (UTC+04), Официальная хроника 2 076
Президент Ильхам Алиев утвердил два соглашения, подписанных между Азербайджаном и Узбекистаном 13:20 (UTC+04), Официальная хроника 1 334
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 13:11 (UTC+04), Общество 370
В Азербайджане создана Координационная комиссия по строительным проектам 13:03 (UTC+04), Официальная хроника 347
Пять стихий - грандиозная премьера "Турандот" из-за кулис бакинской сцены - ФОТО 12:55 (UTC+04), Культура 376
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Народного художника Фархада Халилова с юбилеем - ФОТО 12:42 (UTC+04), Официальная хроника 3 485
"Сабах" повторил исторический рекорд чемпионата Азербайджана 12:31 (UTC+04), Спорт 341
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Нидерландов - ФОТО 12:14 (UTC+04), Официальная хроника 3 655
США отчитались о безопасности судоходства в Ормузском проливе 11:50 (UTC+04), В мире 460
Инвестиции в сектор ИКТ Азербайджана значительно выросли - ФОТО 11:32 (UTC+04), Экономика 463
Ağac kəsən şəxs işdən azad edilib 11:32 (UTC+04), Azərbaycanca 487
Кадры арестованного сына депутата - ВИДЕО 11:25 (UTC+04), Общество 703
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Австрии 11:26 (UTC+04), Официальная хроника 6 561
В Азербайджане ответили на провокационное заявление иранского министра 11:22 (UTC+04), Общество 664
Азербайджан не будет ждать тех, кто тормозит региональные процессы - Фарид Бахшалиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" - ФОТО - ВИДЕО 11:20 (UTC+04), Политика 5 300
Негромкий голос Фуада Мамедова - поздравление ученому в день его юбилея 11:11 (UTC+04), Общество 1 262
В Мехико прошел масштабный парад в канун Дня мертвых - ФОТО - ВИДЕО 11:04 (UTC+04), В мире 503
Yollarda yeni zolaq? - Təhlükəsizlik zolağından kimlər istifadə edə bilər? - RƏSMİ 10:51 (UTC+04), Azərbaycanca 538
ЕИБ о финансировании проекта "зеленого" энергокоридора с участием Азербайджана 10:48 (UTC+04), Экономика 508
Четыре азербайджанских борца продолжат выступление на ЧМ в Астане 10:36 (UTC+04), Спорт 448
Банк Республика привлек 40 миллионов долларов США от Азиатского банка развития для поддержки предпринимательства в регионах - ФОТО (R) 10:25 (UTC+04), Экономика 527
Совет печати Азербайджана обнародовал дополнения к этическим правилам журналистов 10:23 (UTC+04), Общество 462
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:15 (UTC+04), Туризм
На этой улице ограничено движение транспорта 10:02 (UTC+04), Общество 511
В Иордании задержали подозреваемых в нападении на храм 09:58 (UTC+04), В мире 537
Баку доказал, что взаимопонимание - лучший путь для решения проблем между странами - Новруз Аслан для Day.Az 09:50 (UTC+04), Политика 5 803
11 человек арестованы в связи с убийством в кафе в Баку - ВИДЕО 09:39 (UTC+04), Общество 768
Skoda представила роскошную версию Kodiaq Laurin - ФОТО 09:35 (UTC+04), Автоновости 543
В двух районах Баку не будет света 09:31 (UTC+04), Общество 634
В "Манчестер Юнайтед" обсуждают отставку главного тренера 09:22 (UTC+04), Спорт 552
США считают Орбана подходящим кандидатом на пост генсека ООН - СМИ 09:17 (UTC+04), В мире 585
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 26 октября 09:10 (UTC+04), Экономика
Биткоин упал в цене 08:50 (UTC+04), Экономика 594
В России 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов - ВИДЕО 08:31 (UTC+04), В мире 678
Продавцов много, но... - что происходит на авторынке Баку? - ВИДЕО 08:12 (UTC+04), Общество 662
Социальный кризис и политический тупик: что на самом деле происходит во Франции? - РАСКЛАД от Намика Алиева 08:00 (UTC+04), В мире 7 041
В Сумгайыте прорвало водопровод: затопило дворы домов - ВИДЕО 07:46 (UTC+04), Общество 582
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
В Британии задержали более 1,5 тыс. авиарейсов 07:19 (UTC+04), Туризм 523
Названа причина иметь два смартфона 07:07 (UTC+04), Наука и технологии 589
День обещает быть насыщен открытиями - гороскоп на 26 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 911
Откуда берется осенняя бессонница и чем она опасна 04:58 (UTC+04), Медицина 587
«Реал» победил «Барселону» в матче Ла Лиги - ВИДЕО 03:45 (UTC+04), Спорт 679
США полностью восстановили разведывательную поддержку Украины 02:31 (UTC+04), В мире 782
Вучич признал поражение на парламентских выборах - ВИДЕО 01:17 (UTC+04), В мире 867
Демократы готовят расследование по делу Эпштейна 00:38 (UTC+04), В мире 857
Хроника Победы (26.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила народ с освобождением ряда сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и города Губадлы - ФОТО 00:15 (UTC+04), Официальная хроника 811
Хроника Победы (26.10.2020): Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу - ФОТО - ВИДЕО 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 748
Хроника Победы (26.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева итальянскому телеканалу Rai-1 - ФОТО - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Официальная хроника 680
Хроника Победы (26.10.2020): Первый день последней попытки перемирия - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 891
США и Канада активизировали торговые переговоры 25 октября 23:37 (UTC+04), В мире 789
Украина, США и Россия проведут трехсторонние переговоры 25 октября 23:20 (UTC+04), В мире 852
Хуситы ударили по аэропорту Эр-Рияда и военным базам 25 октября 23:03 (UTC+04), В мире 865
На Бакинском бульваре завершился Фестиваль оливок - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 22:47 (UTC+04), Общество 7 417
Qızıl aldı, ziyana düşdü - VİDEO 25 октября 22:35 (UTC+04), Azərbaycanca 777
Пожар в театре в Москве - ВИДЕО 25 октября 22:30 (UTC+04), В мире 975
Мощный тайфун обрушился на Тайвань, сотни пострадавших - ВИДЕО 25 октября 22:17 (UTC+04), В мире 869
Баку и Астана: союз, открывающий новые горизонты Евразии - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 25 октября 22:00 (UTC+04), Политика 6 016
Сильное землетрясение в Афганистане 25 октября 21:47 (UTC+04), В мире 860
Выборы в Болгарии: кто побеждает? 25 октября 21:33 (UTC+04), В мире 878
Arzuxan Əlizadənin oğlu həbs edilib 25 октября 21:16 (UTC+04), Azərbaycanca 881
Трамп заявил, что предупреждал Макрона - ВИДЕО 25 октября 21:15 (UTC+04), В мире 922
Эрдоган уволил своего главного советника 25 октября 20:50 (UTC+04), В мире 6 083
Кремль сделал заявление о новой встрече Путина и Трампа 25 октября 20:32 (UTC+04), В мире 1 003
У берегов Габона затонула нефтяная платформа - есть пропавшие без вести 25 октября 20:18 (UTC+04), В мире 956
Война за Ормузский пролив: приближается кризис - АНАЛИЗ от Baku Network 25 октября 20:00 (UTC+04), В мире 4 887
Турция и Армения восстановят исторический мост на границе 25 октября 19:46 (UTC+04), В мире 1 087
Еще один азербайджанский борец завоевал золотую медаль ЧМ 25 октября 19:31 (UTC+04), Спорт 783
Германия может обязать соцсети продвигать материалы государственных СМИ 25 октября 19:16 (UTC+04), В мире 984
Азербайджанский футболист продолжит карьеру в Испании 25 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 798
Поезд в Бразилии сбил кран с путей на проезжую часть - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 18:38 (UTC+04), В мире 1 027
Физики создали крошечный аналог шаровой молнии 25 октября 18:17 (UTC+04), Это интересно 732
Раскрыты тормозящие Windows настройки 25 октября 18:00 (UTC+04), Наука и технологии 764
TikTok-la bağlı qadağa həyəcanı: Bu şəxslər istifadə edə bilməyəcək 25 октября 17:58 (UTC+04), Azərbaycanca 1 004
Эльдениз Азизли стал пятикратным чемпионом мира по борьбе - ВИДЕО 25 октября 17:44 (UTC+04), Спорт 5 762
Арсен Венгер наблюдал за матчем сборной Азербайджана на ЧМ в Баку – ВИДЕО 25 октября 17:29 (UTC+04), Спорт 775
Землетрясение в Китае 25 октября 17:14 (UTC+04), В мире 981
Аэропорт Эр-Рияда возобновил работу 25 октября 17:00 (UTC+04), В мире 922
В США запускают необычные рейсы 25 октября 16:46 (UTC+04), Туризм 691
Xalidə Gözəl vəfat etdi 25 октября 16:41 (UTC+04), Azərbaycanca 945
К сведению водителей - Завтра... 25 октября 16:29 (UTC+04), Общество 980
Музей нумизматики Ичеришехер: О чем нам говорят древние монеты? - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 16:14 (UTC+04), Культура 693
Два азербайджанских дзюдоиста поборются за "бронзу" Гран-при в Душанбе 25 октября 16:00 (UTC+04), Спорт 646
Naxçıvanın yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağıb - FOTO 25 октября 15:49 (UTC+04), Azərbaycanca 913
Астрономы представили гипотезы о жизни на ближайших к Солнцу экзопланетах 25 октября 15:46 (UTC+04), Это интересно 708
Qubadlının azadlıqdan dirçəlişə uzanan yolu 25 октября 15:35 (UTC+04), Azərbaycanca 2 607
Названа причина появления «мусора» в Windows 25 октября 15:31 (UTC+04), Наука и технологии 717
Ağcabədidə avtomobil elektrik dirəyinə çırpılıb, 4 nəfər xəsarət alıb 25 октября 15:17 (UTC+04), Azərbaycanca 951
В Баку продолжился фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду - ФОТО 25 октября 15:13 (UTC+04), Общество 5 734
В заселенном армянами Глендейле начались задержания нелегалов - ВИДЕО 25 октября 15:05 (UTC+04), В мире 7 129
К сведению отправляющихся на Бали 25 октября 14:54 (UTC+04), В мире 1 020
Иран готовит покушения на американских дипломатов 25 октября 14:41 (UTC+04), В мире 6 914
Вечер поэзии и музыки в Праге посвятили памяти Муслима Магомаева - ФОТО 25 октября 14:33 (UTC+04), Культура 744
Столкновения протестующих с полицией в ряде итальянских городов - ВИДЕО 25 октября 14:21 (UTC+04), В мире 980
Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку - ВИДЕО 25 октября 14:15 (UTC+04), Спорт 6 066
Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq 25 октября 14:14 (UTC+04), Azərbaycanca 880
Пекин не исключил энергетические проекты с Анкарой 25 октября 14:04 (UTC+04), В мире 988
Смертельное ДТП в Товузе 25 октября 13:46 (UTC+04), Общество 703
Azərbaycanlı futbolçu İspaniyada oynayacaq 25 октября 13:34 (UTC+04), Azərbaycanca 948
В Италии задержали сотни человек во время протестов 25 октября 13:32 (UTC+04), В мире 964
Ожидаются дожди и грозы - Прогноз на завтра 25 октября 13:20 (UTC+04), Общество 3 309
Один вид смартфонов станет популярным 25 октября 13:09 (UTC+04), Наука и технологии 691
В США в здании дочерней компании PepsiCo произошел взрыв - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 13:00 (UTC+04), В мире 982
Мирная акция семей пропавших без вести азербайджанцев в Брюсселе - ФОТО 25 октября 12:46 (UTC+04), Общество 7 805
Kartdan-karta pul köçürənlərə vacib xəbər 25 октября 12:40 (UTC+04), Azərbaycanca 1 172
В Хиве состоялся показ спектакля «Омид» в исполнении азербайджанских актеров - ФОТО 25 октября 12:32 (UTC+04), Культура 673
Тяжелое ДТП на трассе Нахчыван-Шахбуз, много пострадавших - ФОТО 25 октября 12:18 (UTC+04), Общество 742
В Албании протестующие подожгли здание мэрии 25 октября 12:09 (UTC+04), В мире 961
В Хырдалане автомобиль перевернулся при парковке - ВИДЕО 25 октября 12:00 (UTC+04), Общество 804
В Турции футболист перенес инфаркт во время матча 25 октября 11:49 (UTC+04), Спорт 674
Самолет залетел в закрытую зону у резиденции Трампа 25 октября 11:37 (UTC+04), В мире 1 023
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Казахстана 25 октября 11:29 (UTC+04), Официальная хроника 8 259
Kəlbəcər və Ordubadın dağlıq ərazilərinə qar yağıb 25 октября 11:23 (UTC+04), Azərbaycanca 967
Албанские протестующие обстреливают полицию фейерверками - ВИДЕО 25 октября 11:17 (UTC+04), В мире 1 014
В Баку поддержали юных футболистов Новой Каледонии и Французской Полинезии - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 11:06 (UTC+04), Спорт 4 839
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 25 октября 11:00 (UTC+04), Туризм
Во Франции задержали около тысячи протестующих 25 октября 10:53 (UTC+04), В мире 1 045
Заслуженная артистка Азербайджана награждена платиновой медалью в Париже - ФОТО 25 октября 10:42 (UTC+04), Культура 1 705
Маск заявил о кровожадности европейцев 25 октября 10:28 (UTC+04), В мире 1 020
Salyanda fərdi yaşayış evinə ildırım düşüb - FOTO - VİDEO 25 октября 10:27 (UTC+04), Azərbaycanca 973
Волкановски защитил чемпионский пояс UFC - ВИДЕО 25 октября 10:17 (UTC+04), Спорт 693
В Болгарии выбирают президента 25 октября 10:12 (UTC+04), В мире 965
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на премьере спектакля «Турандот» - ФОТО 25 октября 10:08 (UTC+04), Официальная хроника 8 625
Трамп заявил, что власти Дании отдали Гренландию США 25 октября 10:02 (UTC+04), В мире 1 108
Tovuzda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb 25 октября 09:55 (UTC+04), Azərbaycanca 995
Европейская промышленность выбирает Азербайджан - новый этап партнерства 25 октября 09:50 (UTC+04), Экономика 7 392
Вид сверху на протестующих в центре Парижа - ВИДЕО 25 октября 09:39 (UTC+04), В мире 1 067
Иран выдвинул США условие по Ормузскому проливу 25 октября 09:27 (UTC+04), В мире 6 499
Азизли и Сулейманов поборются за "золото" чемпионата мира по борьбе - ФОТО 25 октября 09:14 (UTC+04), Спорт 671
Протестующие устроили погромы в Барселоне - ВИДЕО 25 октября 09:01 (UTC+04), В мире 1 058
Названы первые признаки проблем с легкими 25 октября 08:55 (UTC+04), Медицина 716
Названы способы продлить жизнь ноутбука 25 октября 08:32 (UTC+04), Наука и технологии 691
Где в Баку продают самые доступные квартиры? - ЦЕНЫ - ВИДЕО 25 октября 08:15 (UTC+04), Общество 959
Азербайджан и Италия расширяют стратегическое партнерство - ставка на технологии и промышленность 25 октября 08:00 (UTC+04), Экономика 6 179
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье 25 октября 07:37 (UTC+04), Общество
В Азербайджане часть колледжей закроют - Подробности - ВИДЕО 25 октября 07:07 (UTC+04), Общество 4 944
Сокровищницы, ледники и 56 колонн: Забытые следы древнего Агсу - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 06:28 (UTC+04), Общество 791
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 25 октября 05:15 (UTC+04), Общество
В Дубае резко упали продажи элитного жилья 25 октября 04:22 (UTC+04), В мире 1 219
В Товузе человек погиб в результате поножовщины, подозреваемый задержан 25 октября 03:10 (UTC+04), Общество 776
Гороскоп на 25 октября - для каждого знака зодиака 25 октября 02:20 (UTC+04), Это интересно 972
Ибад Гусейнов вернулся в Азербайджан после задержания в Грузии 25 октября 01:40 (UTC+04), Общество 972
Фестиваль оливок продолжился выступлениями известных артистов - ФОТО 25 октября 01:33 (UTC+04), Общество 6 847
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры церемонии открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ВИДЕО 25 октября 01:20 (UTC+04), Официальная хроника 8 793
Ян защитил пояс в легчайшем весе в бою с Двалишвили на UFC 333 - ОБНОВЛЕНО 25 октября 00:59 (UTC+04), Спорт 812
Джанни Инфантино поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поддержку чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 25 октября 00:35 (UTC+04), Спорт 8 349
Джанни Инфантино вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятные подарки - ФОТО 25 октября 00:25 (UTC+04), Официальная хроника 8 257
Хроника Победы (25.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу Fox News - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 00:03 (UTC+04), Официальная хроника 954
Хроника Победы (25.10.2020): Президент Ильхам Алиев объявил об освобождении города Губадлы - ФОТО 25 октября 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 824
Хроника Победы (25.10.2020): Губадлы освобожден! - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 350
Фамиль Халилов оценил старт сборной Азербайджана на чемпионате мира U-15 24 октября 23:31 (UTC+04), Спорт 769
Американские читатели познакомятся с поэзией Нигяр Гасанзаде 24 октября 23:01 (UTC+04), Культура 796
Баку принимает футбольный мир: грамотная инвестиция в имидж Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 24 октября 22:30 (UTC+04), Политика 5 946
В Баку почтили память народного писателя Ильяса Эфендиева - ФОТО 24 октября 22:00 (UTC+04), Культура 845
Сборная Азербайджана одержала разгромную победу в первом матче чемпионата мира U-15 24 октября 21:25 (UTC+04), Спорт 6 339
В Баку состоялось открытие Фестиваля оливок - ФОТО 24 октября 21:02 (UTC+04), Общество 6 146
Вопрос хиджаба в школах Азербайджана связан с единой формой, а не с религиозными ограничениями - главред Azernews 24 октября 20:49 (UTC+04), Общество 954
Появились кадры из морга после смертельной драки в Баку - ФОТО 24 октября 20:24 (UTC+04), Общество 1 210
Мы высоко оцениваем доверие, оказанное FIFA Азербайджану - Самир Шарифов 24 октября 20:11 (UTC+04), Спорт 807
В Баку задержаны подозреваемые в убийстве во время массовой драки - ДЕТАЛИ 24 октября 20:07 (UTC+04), Общество 1 195
В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет - ФОТО 24 октября 19:45 (UTC+04), Спорт 5 733
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали церемонию открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 19:27 (UTC+04), Официальная хроника 28 983
ЕС восемь лет не может остановить перевод часов 24 октября 19:17 (UTC+04), Это интересно 959
Воспитанник "Карабаха" из Германии хочет вернуться в сборную Азербайджана 24 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 935
Türkiyənin Mardin vilayətində ağır yol qəzası: 6 nəfər ölüb 24 октября 18:51 (UTC+04), Azərbaycanca 1 339
Продолжается второй день Фестиваля оливок в Баку - ФОТО 24 октября 18:49 (UTC+04), Общество 4 492
Канцлер Германии признал наличие проблем в экономике ФРГ 24 октября 18:40 (UTC+04), В мире 1 370
"Испанская симфония" азербайджанского виртуоза прозвучала в Польше - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 18:29 (UTC+04), Культура 878
Джанни Инфантино поблагодарил Азербайджан 24 октября 18:15 (UTC+04), Спорт 4 172
Türkiyənin Zəfər Partiyası Azərbaycana qarşı aparılan kampaniyadan narazıdır - Müşavir - FOTO 24 октября 18:02 (UTC+04), Azərbaycanca 1 385
Афинский манифест Рубио: Запад на историческом перепутье 24 октября 18:00 (UTC+04), В мире 5 494
Два учебных самолета столкнулись на Филиппинах - ВИДЕО 24 октября 17:49 (UTC+04), В мире 1 437
Azərbaycanda istehsal olunan 71 dərman - SİYAHI 24 октября 17:45 (UTC+04), Azərbaycanca 1 986
В Армении задержали оппозиционного кандидата в мэры 24 октября 17:41 (UTC+04), В мире 1 333
ФИФА объявила, где бесплатно смотреть все матчи чемпионата мира в Баку 24 октября 17:36 (UTC+04), Спорт 952
Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона протеста 24 октября 17:25 (UTC+04), В мире 1 309
Азербайджанская палитра в сердце Парижа - ФОТО 24 октября 17:13 (UTC+04), Культура 871
Авиакомпании стали активнее зарабатывать на богачах 24 октября 17:01 (UTC+04), Туризм 837
Gəncədə 49 yaşlı kişi bıçaqlandı 24 октября 16:58 (UTC+04), Azərbaycanca 1 334
Найдена незаметная причина сбоев компьютера 24 октября 16:46 (UTC+04), Наука и технологии 830
Ermənilər Azərbaycanla sərhəddə qanunsuz ağac kəsir 24 октября 16:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 427
В азербайджано-индийских отношениях открываются широкие возможности для сотрудничества - Азер Гараев 24 октября 16:32 (UTC+04), Политика 1 588
Bakıda hamı bu qətldən danışır - görüntülər yayıldı - VİDEO 24 октября 16:26 (UTC+04), Azərbaycanca 1 607
Во Франции вспыхнули новые протесты - ВИДЕО 24 октября 16:25 (UTC+04), В мире 1 374
Спектаклем "Хуршидбану Натаван" почтена память Ильяса Эфендиева - ФОТО 24 октября 16:12 (UTC+04), Культура 790
Армянские сепаратисты получили очередной пинок – на этот раз от Европы 24 октября 16:00 (UTC+04), Политика 9 001
Azərbaycanı Avropaya birləşdirəcək layihəyə 22 milyard avro tələb olunur 24 октября 15:46 (UTC+04), Azərbaycanca 1 338
В еще одной европейской стране начались протесты - ВИДЕО 24 октября 15:43 (UTC+04), В мире 1 451
Еще новости