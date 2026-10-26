https://news.day.az/officialchronicle/1869667.html В Азербайджане ратифицирован Дополнительный протокол к Европейской конвенции по уголовным делам В Азербайджане ратифицирован Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев утвердил соответствующий закон.
В Азербайджане ратифицирован Дополнительный протокол к Европейской конвенции по уголовным делам
В Азербайджане ратифицирован Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев утвердил соответствующий закон.
Согласно документу, Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 8 ноября 2001 года утвержден с соответствующей оговоркой и заявлениями Азербайджанской Республики.
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