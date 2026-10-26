В Азербайджане ратифицирован Дополнительный протокол к Европейской конвенции по уголовным делам

В Азербайджане ратифицирован Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев утвердил соответствующий закон.

Согласно документу, Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 8 ноября 2001 года утвержден с соответствующей оговоркой и заявлениями Азербайджанской Республики.