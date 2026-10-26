Стало известно, сколько Нидерланды инвестировали в Азербайджан

За прошедшие годы Нидерланды инвестировали в Азербайджан 1,3 миллиарда долларов.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Королевства Нидерландов Томом Берендсеном, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Министр отметил, что по итогам прошлого года товарооборот между двумя странами составил 325 миллионов долларов США.

"В то же время, если посмотреть на показатели взаимных инвестиций, то здесь мы видим более высокие цифры. За прошедшие годы из Азербайджана в Нидерланды было инвестировано 1,6 миллиарда долларов, а из Нидерландов в Азербайджан - 1,3 миллиарда долларов. И здесь мы также наблюдаем взаимовыгодный и сбалансированный подход", - заявил он.