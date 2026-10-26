Xaricdən gətirilən dərmanlar bu hallarda təhlükəli olur
Qeyri-qanuni yollarla idxal edilən dərman vasitələrinin istifadəsi təhlükəsiz hesab edilmir.
Day.Az xəbər verir ki, Trend-in Analitik Ekspertiza Mərkəzindən (AEM) əldə etdiyi məlumata görə, Azərbaycan Respublikasının dərman vasitələrinin(DV) dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçmiş və rəsmi idxal edilmiş DV-nin hər bir seriyası AEM-nin laboratoriyasında yoxlanıldığı üçün, müsbət analiz nəticəsi verilmiş prepratların (düzgün saxlanma şəraitinə riayət edilməsi şərtilə) keyfiyyətində uyğunsuzluğun olması qeyri-mümkündür.
Bildirilib ki, qeyri-qanuni yollarla idxal edilmiş DV-nin qablaşması, markalanması, xarici görünüşü orijinal məhsulu təkrar etsə də, istehsal sahəsi, nəqliyyat üsulları və saxlanma şəraiti naməlum olduğundan istifadə olunması təhlükəsiz hesab edilmir.
"AEM-nin laboratoriyasında istehsalçı tərəfindən təqdim edilmiş normativ sənəddə verilmiş sınaq üsuluna əsasən DV-nin mikrobioloji təmizliyi, sterilliyi, tərkibindəki fəal təsiredici maddələrin mövcudluğu və qablaşmasının üzərində göstərilmiş dozalara uyğunluğu fiziki-kimyəvi və instrumental üsullarla yoxlanılır
Əldə edilmiş dərman vasitəsinin görünüşü ilə bağlı hər hansı şübhələr mövcud olarsa, qəbulunu saxlamaq və aidiyyatı üzrə quruma müraciət etməlidir",- deyə qeyd edilib.
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