Участники Форума межкультурного диалога посетят Шушу и Физули

Участники VII Всемирного форума по межкультурному диалогу 29 октября посетят Шушу и Физули.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в понедельник заявил заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров на пресс-конференции, посвященной VII Всемирному форуму по межкультурному диалогу, который пройдет 27-29 октября, передает Day.Az.

Он отметил, что программа форума предусматривает посещение участниками освобожденных территорий, в том числе Шуши и Физули.

Фарид Джафаров также рассказал о работе по популяризации Шуши на международном уровне. Он напомнил, что в 2023 году город был объявлен культурной столицей Тюркского мира, а в 2024 году - культурной столицей исламского мира.

По его словам, международные музыкальные фестивали и литературные мероприятия, проводимые в Шуше, а также установление побратимских связей с зарубежными городами способствуют расширению международных контактов города.

Заместитель министра добавил, что в феврале этого года историческая часть Шуши была включена в список исламского наследия.