Азербайджан и Нидерланды работают над четырьмя соглашениями

В настоящее время между Азербайджанской Республикой и Нидерландами продолжается работа по четырем соглашениям.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Королевства Нидерландов Томом Берендсеном в Баку, передает Day.Az.

Министр отметил, что при рассмотрении взаимных инвестиций наблюдаются высокие показатели.

По его словам, в Азербайджане зарегистрировано более 150 нидерландских компаний.