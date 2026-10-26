Азербайджан и Нидерланды работают над четырьмя соглашениями
В настоящее время между Азербайджанской Республикой и Нидерландами продолжается работа по четырем соглашениям.
Как сообщает корреспондент Trend, об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Королевства Нидерландов Томом Берендсеном в Баку, передает Day.Az.
Министр отметил, что при рассмотрении взаимных инвестиций наблюдаются высокие показатели.
По его словам, в Азербайджане зарегистрировано более 150 нидерландских компаний.
"За последние годы политический диалог между Азербайджаном и Нидерландами развился. В июле этого года между министерствами иностранных дел двух стран были проведены консультации", - подчеркнул Дж.Байрамов.
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