Названы обязательные настройки для старого iPhone

Чтобы старый смартфон Apple дольше работал на одной зарядке, следует включить ряд скрытых настроек. Об этом сообщает издание BGR, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы объяснили, что iPhone, которым уже два-три года и больше, могут со временем начать хуже работать. Для продления срока службы устройства специалисты назвали ряд обязательных настроек. В первую очередь они рекомендовали выключить системную анимацию Liquid Glass ("Жидкое стекло"), которая заметно нагружает процессор девайса. Это можно сделать, найдя в настройках раздел "Экран и яркость" и перейдя в параметр Liquid Glass. Здесь стоит выбрать опцию "Однотонный".

Также стоит отрегулировать параметр "Обновление приложений в фоновом режиме" и "Важные местоположения". Они отвечают за активность приложений на устройстве в фоновом режиме. Опции находятся в разделе "Основные" в настройках iPhone. "Вам следует отключить фоновое обновление практически для всех приложений, кроме тех, которыми вы действительно пользуетесь", - отметили специалисты.

Кроме того, владельцам старых смартфонов Apple рекомендовали настроить функцию AirDrop таким образом, чтобы она принимала данные только от сохраненных контактов. В заключение авторы BGR назвали обязательным включение функции "Оптимизированная зарядка". Она находится в разделе "Аккумулятор" и подразделе "Состояние аккумулятора и зарядка".