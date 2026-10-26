Азербайджан намерен упростить визовые процедуры со странами Африки

Азербайджан стремится упростить визовые процедуры со странами Африки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в понедельник заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на специальной сессии Бакинской платформы культурного и медиа-диалога на тему "Язык мира и борьба с дезинформацией".

По его словам, Азербайджан заинтересован в расширении связей со странами Африки, и в частности обсуждаются новые возможности сотрудничества с Кенией.

"В советский период из африканских стран в Азербайджан приезжало большое количество студентов. Мы работаем над упрощением визовых процедур со странами Африки", - отметил Х. Гаджиев.