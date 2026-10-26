Мирный договор должен принести реальную пользу странам — Хикмет Гаджиев

Мирный договор должен принести реальную пользу странам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в понедельник заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на специальной сессии Бакинской платформы культурного и медиа-диалога на тему "Язык мира и борьба с дезинформацией".

Он отметил, что для Азербайджана достижение договоренности по мирному соглашению не было легким решением. "После долгих лет войны достичь мира непросто. Президент Ильхам Алиев продемонстрировал свою добрую волю. Мирный договор был представлен Армении азербайджанской стороной, его первоначальные принципы были подготовлены Азербайджаном. На Вашингтонском саммите мирный договор был парафирован. Затем Азербайджан предпринял важные шаги для мира", - отметил помощник Президента.