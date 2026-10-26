ИИ и соцсети затрудняют установление истины - Хикмет Гаджиев

Искусственный интеллект и социальные сети затрудняют установление истины.

Об этом в понедельник заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на специальной сессии Бакинской платформы диалога в сфере культуры и медиа на тему "Язык мира и борьба с дезинформацией", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Помощник Президента отметил, что, хотя дезинформация и мисинформация не являются новыми явлениями, они уже становятся частью гибридной стратегии. По его словам, к этому вопросу необходимо подходить с учетом фундаментальных принципов.

"Когда закреплялись нормы международного права, принцип невмешательства во внутренние дела государств подразумевал физическое вмешательство. Теперь же вмешиваться во внутренние дела страны можно и без физического вмешательства. Поэтому этот принцип необходимо пересмотреть", - заявил Х.Гаджиев.

Он подчеркнул, что для противодействия дезинформации, направленной против Азербайджана, создана соответствующая система.

"В связи с новостью, которую CNN недавно распространил против нашей страны, мы обращались в международный суд", - отметил помощник Президента.

Хикмет Гаджиев также заявил, что искусственный интеллект играет определенную роль в распространении дезинформации. Он добавил, что ненадлежащее использование средств массовой информации или искажение информации при ее представлении в глобальной повестке дня может негативно повлиять на мирный процесс на Южном Кавказе.