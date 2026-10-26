В Баку закрыли известный ресторан

Деятельность ресторана в Баку, нарушившего правила пожарной безопасности, приостановлена.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сотрудники Государственной службы пожарного надзора в ходе проверки ресторана "El Pizza", расположенного по адресу: Ясамальский район, улица Академика Шафаэта Мехтиева, дом 23, выявили ряд нарушений в области пожарной безопасности.

В связи с выявленными грубыми нарушениями требований норм и правил пожарной безопасности было принято решение о приостановлении деятельности ресторана "El Pizza". Копия решения была вручена представителю объекта.