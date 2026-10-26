Граждане Азербайджана могут получить право на безвизовый въезд в эту страну

Граждане Азербайджана могут получить возможность безвизового въезда в Японию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в понедельник заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на специальной сессии Бакинской платформы культурного и медиа-диалога на тему "Язык мира и борьба с дезинформацией".

Помощник Президента отметил, что в настоящее время для граждан Японии существует возможность безвизового въезда в Азербайджан в течение одного года.

"Азербайджанцы также хотели бы посещать Японию без виз. Это может стать возможным", - сказал Х. Гаджиев.