https://news.day.az/politics/1869724.html Граждане Азербайджана могут получить право на безвизовый въезд в эту страну Граждане Азербайджана могут получить возможность безвизового въезда в Японию.
Граждане Азербайджана могут получить право на безвизовый въезд в эту страну
Граждане Азербайджана могут получить возможность безвизового въезда в Японию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в понедельник заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на специальной сессии Бакинской платформы культурного и медиа-диалога на тему "Язык мира и борьба с дезинформацией".
Помощник Президента отметил, что в настоящее время для граждан Японии существует возможность безвизового въезда в Азербайджан в течение одного года.
"Азербайджанцы также хотели бы посещать Японию без виз. Это может стать возможным", - сказал Х. Гаджиев.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре