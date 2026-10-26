На AIREX 2026 обсудят перспективы привлечения инвестиций в Карабах

Фонд возрождения Карабаха продолжает работу по привлечению инвестиций в проекты восстановления и строительства на освобожденных от оккупации территориях, информированию международной общественности о потенциале развития региона и расширению государственно-частного партнерства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила начальник отдела фандрайзинга и коммуникаций Фонда возрождения Карабаха Парвин Багирова на пресс-конференции, посвященной международной выставке недвижимости и инвестиций AIREX 2026.

Она отметила, что основные направления деятельности Фонда включают финансовую поддержку восстановления и реконструкции освобожденных от оккупации территорий, привлечение инвестиций, развитие государственно-частного партнерства и проведение просветительской работы.

По словам Парвин Багировой, такие международные мероприятия, как AIREX 2026, имеют важное значение для презентации проектов восстановления и строительства, реализуемых в Карабахе, а также ознакомления потенциальных инвесторов с инвестиционными возможностями региона.

"Эта выставка объединяет представителей деловых кругов, инвесторов и специалистов из разных стран. Здесь можно представить работы по восстановлению и строительству, проводимые на освобожденных от оккупации территориях, перспективы развития региона и существующие инвестиционные возможности. Поэтому мы считаем AIREX 2026 интересной и полезной площадкой для Фонда возрождения Карабаха", - отметила она.

Начальник отдела подчеркнула, что выставка создает возможности для более широкого ознакомления общественности с деятельностью Фонда, развития связей с местными и международными партнерами, а также повышения осведомленности о процессах, происходящих в Карабахе.

"Просветительская работа является одним из основных направлений деятельности, предусмотренных уставом Фонда. Благодаря этой площадке мы сможем донести до более широкой местной и международной аудитории информацию не только о деятельности Фонда, но и о проводимых в Карабахе работах по восстановлению и строительству, а также о развитии региона", - заявила Парвин Багирова.

Она добавила, что Фонд считает важным не только восстановление освобожденных от оккупации территорий, но и обеспечение их устойчивого развития, а также реализацию потенциала зеленой энергетики. В этой связи особое значение имеют привлечение инвестиций и расширение сотрудничества с различными партнерами.

Парвин Багирова выразила надежду, что выставка станет долгосрочной и эффективной площадкой.

"Сегодня мы говорим о проектах восстановления и строительства, а также о процессах, происходящих на этих территориях. Через несколько лет мы уже будем говорить о нашем Карабахе, который будет восстановлен и будет развиваться, а также о результатах реализованных проектов", - подчеркнула она.

Она также поблагодарила организаторов выставки и отметила, что Фонд возрождения Карабаха рад поддержать эту инициативу.