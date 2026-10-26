В Баку изменилась схема движения 5 автобусов

В Баку временно изменены схемы движения пяти регулярных автобусных маршрутов.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Отмечается, что изменения связаны с ремонтными работами на улице Джавида Джаббарзаде в Сураханском районе столицы.

В связи с этим движение автобусов маршрутов №106, 141, 168 и 169 организовано по проспекту Гейдара Алиева.

Автобусы маршрута №214А временно следуют по 25-й улице Бюльбюля.