https://news.day.az/society/1869734.html В Баку изменилась схема движения 5 автобусов В Баку временно изменены схемы движения пяти регулярных автобусных маршрутов. Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA). Отмечается, что изменения связаны с ремонтными работами на улице Джавида Джаббарзаде в Сураханском районе столицы.
В Баку изменилась схема движения 5 автобусов
В Баку временно изменены схемы движения пяти регулярных автобусных маршрутов.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Отмечается, что изменения связаны с ремонтными работами на улице Джавида Джаббарзаде в Сураханском районе столицы.
В связи с этим движение автобусов маршрутов №106, 141, 168 и 169 организовано по проспекту Гейдара Алиева.
Автобусы маршрута №214А временно следуют по 25-й улице Бюльбюля.
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