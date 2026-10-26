Audi построит свой первый завод в США

Немецкая компания Audi, которая входит в концерн Volkswagen, построит свой первый в истории завод в США. Автопроизводитель намерен вложить в проект около $4 млрд. Запуск предприятия намечен на начало 2030-х годов. Ожидается, что завод будет выпускать до 200 тыс. автомобилей ежегодно, сообщила пресс-служба компании, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ

Завод будет построен в штате Джорджия. "Мы планируем привезти сюда наши самые крупные и премиальные кроссоверы и производить их прямо здесь, в Мейконе",- заявил гендиректор Audi Гернот Дёлльнер во время совместного выступления с президентом США Дональдом Трампом, на котором они объявили о планах построить площадку.