https://news.day.az/autonews/1869715.html Audi построит свой первый завод в США Немецкая компания Audi, которая входит в концерн Volkswagen, построит свой первый в истории завод в США. Автопроизводитель намерен вложить в проект около $4 млрд. Запуск предприятия намечен на начало 2030-х годов. Ожидается, что завод будет выпускать до 200 тыс.
Audi построит свой первый завод в США
Немецкая компания Audi, которая входит в концерн Volkswagen, построит свой первый в истории завод в США. Автопроизводитель намерен вложить в проект около $4 млрд. Запуск предприятия намечен на начало 2030-х годов. Ожидается, что завод будет выпускать до 200 тыс. автомобилей ежегодно, сообщила пресс-служба компании, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.
Завод будет построен в штате Джорджия. "Мы планируем привезти сюда наши самые крупные и премиальные кроссоверы и производить их прямо здесь, в Мейконе",- заявил гендиректор Audi Гернот Дёлльнер во время совместного выступления с президентом США Дональдом Трампом, на котором они объявили о планах построить площадку.
Audi остается единственной немецкой автомобильной маркой, не имеющей завода в США, отмечает The Wall Street Journal. Volkswagen, а также прямые конкуренты BMW и Mercedes-Benz уже производят автомобили на заводах по всему югу США, и часть произведенных в Америке машин они отправляют на мировые рынки.
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