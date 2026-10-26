Ереван должен предпринять конкретные шаги вместо затягивания мирного процесса - Азер Гараев

После многолетнего конфликта на Южном Кавказе появилась реальная возможность для достижения мира между Азербайджаном и Арменией. Подписание мирного договора может создать условия для начала нового этапа в регионе, расширения экономических связей и предотвращения будущих противостояний. Однако для этого политических заявлений недостаточно, стороны должны предпринять конкретные шаги и выполнить возложенные на них обязательства.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал политолог Азер Гараев.

"Азербайджан неоднократно заявлял о готовности подписать мирный договор с Арменией. Позиция официального Баку ясна: страница прошлого конфликта должна быть перевернута, взаимная территориальная целостность должна уважаться, а отношения необходимо выстраивать на основе принципов международного права. Такой подход дает Армении возможность выйти из многолетнего противостояния, присоединиться к региональному сотрудничеству и расширить свои экономические перспективы.

Однако вопрос о том, насколько быстро удастся реализовать эту возможность, остается открытым. Несмотря на значительный прогресс в переговорах, мирный договор до сих пор не подписан. Подход армянских властей к отдельным вопросам и обсуждение отдаленных сроков подписания соглашения вызывают вопросы о причинах затягивания процесса. Если существует реальная возможность установить мир, почему завершение этого процесса должно откладываться на годы?

Армения может думать, что затягивание процесса позволит ей выиграть время. Однако задержка наносит ущерб и ее собственным интересам. Нормализация отношений с Азербайджаном важна для выхода Армении из региональной изоляции, развития транспортных связей и использования возможностей экономического сотрудничества. Реализовать этот потенциал можно только посредством политических решений и конкретных шагов. Иными словами, затягивание мирного процесса означает не только замедление политического урегулирования, но и откладывание возможностей, открывающихся перед Арменией", - сказал он.

А. Гараев отметил, что Азербайджан неоднократно излагал свою позицию в этом направлении. 13 марта 2025 года Министерство иностранных дел Азербайджана объявило о завершении переговоров по согласованию текста мирного соглашения между двумя странами. Тем не менее, официальный Баку определил устранение положений в Конституции Армении, содержащих претензии к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, в качестве необходимого условия для подписания соглашения.

"Следующий важный этап был пройден 8 августа 2025 года в Вашингтоне. Лидеры Азербайджана и Армении парафировали текст соглашения об учреждении мира и приняли совместную декларацию. Это был значительный прогресс в переговорном процессе. Однако парафирование документа не означает, что он является полностью подписанным и вступившим в силу мирным договором. Политическая воля и конкретные решения сторон по-прежнему важны для достижения окончательного результата.

В центре вопроса находится Конституция Армении. Ссылка на Декларацию о независимости Армении связана с прежними претензиями относительно Карабаха и сохраняет риск повторного вынесения территориальных претензий на повестку дня в будущем. Официальный Баку заявил, что без устранения этого противоречия долгосрочная надежность подписываемого договора может остаться под вопросом", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что одним из моментов, вызывающих наибольшее количество вопросов, являются заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно сроков подписания договора. Заявление Пашиняна от 15 октября 2026 года о том, что договор должен быть подписан и ратифицирован до 2031 года, а также его слова всего через неделю, 22 октября, о том, что соглашение может быть подписано в 2027-2028 годах, усилили неопределенность.

"Если текст мирного договора уже согласован и стороны достигли существенного прогресса, зачем откладывать завершение процесса на столь длительный срок? Безусловно, устойчивый мир требует решения правовых и политических вопросов. Однако обсуждение отдаленных сроков вместо принятия конкретных мер не укрепляет взаимное доверие, а, напротив, продлевает период неопределенности.

Азербайджанская сторона заявляла, что в случае внесения соответствующих изменений в Конституцию Армении мирный договор может быть подписан уже на следующий день. Эта позиция четко отражает ожидания Баку: устранение спорного вопроса и укрепление правовых основ мира. Следовательно, речь идет не только о дате подписания документа, но и о создании надежных гарантий его долгосрочного действия.

Армянские власти должны понять, что затягиванием мирного процесса они не смогут получить дополнительных преимуществ. Напротив, задержка может ограничить возможности регионального сотрудничества, замедлить налаживание экономических связей и помешать формированию взаимного доверия. Мир с Азербайджаном - это реальная возможность для Армении на пути к более стабильному и безопасному будущему", - сказал он.

А. Гараев отметил, что перед Арменией стоит выбор: воспользоваться возникшей возможностью и внести вклад в реализацию мира или затягивать процесс, утримувая будущее как свое собственное, так и региона в состоянии неопределенности.

"Позиция и ожидания Азербайджана известны. Теперь главный вопрос заключается в том, насколько эффективно Армения воспользуется этой возможностью. Мир - это не просто отсутствие войны, это уважение к взаимной территориальной целостности, правовые гарантии и четкие обязательства. Построение отношений между Азербайджаном и Арменией на основе этих принципов может создать условия для начала нового этапа на Южном Кавказе. Армения должна предпринять конкретные шаги, вместо того чтобы затягивать процесс. Потому что затягивать мир - значит терять и будущие возможности", - добавил политолог.