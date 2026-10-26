https://news.day.az/sport/1869773.html Экс-футболист «Барселоны» Самюэль Это’О в Баку Президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О прибыл в Баку. Об этом Day.Az сообщили в АФФА. Бывший футболист сборной Камеруна, "Барселоны", миланского "Интера" и лондонского "Челси" совершил визит в Азербайджан в связи с проводимыми в Баку чемпионатом мира и фестивалем U-15.
Экс-футболист «Барселоны» Самюэль Это’О в Баку
Президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О прибыл в Баку.
Об этом Day.Az сообщили в АФФА.
Бывший футболист сборной Камеруна, "Барселоны", миланского "Интера" и лондонского "Челси" совершил визит в Азербайджан в связи с проводимыми в Баку чемпионатом мира и фестивалем U-15.
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