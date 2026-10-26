Британия не присоединится к структуре оборонного банка при НАТО

Великобритания не присоединится к Банку обороны, безопасности и устойчивости (Defence, Security and Resilience Bank, DSRB), создаваемому под руководством Канады для финансирования военных проектов стран - участниц НАТО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По их информации, правительства Британии и Канады не смогли прийти к согласию по ряду важных вопросов, а именно по расположению штаб-квартиры, размере общих закупок, правилах выдачи кредитов и приеме новых членов.

В совместном заявлении правительств двух стран говорится, что стороны рассчитывают выстроить взаимодействие между Банком обороны и британским Многосторонним оборонным механизмом.

В документе говорится, что Лондон и Оттава рассчитывают разработать рамочную основу сотрудничества, которая будет функционировать на благо обеих организаций. Стороны считают, что оптимальнее будет развивать две отдельные, но взаимодополняющие организации, работающие в партнерстве.

О готовности участвовать в учреждении Банка ранее объявили Албания, Бельгия, Греция, Канада, Латвия, Люксембург, Румыния, Турция и Украина. Штаб-квартира финансового консорциума будет находиться в Канаде. В рамках проекта планируется получить от доноров до $134 млрд на финансирование военных проектов.