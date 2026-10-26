"Забота" с двойными стандартами - иранский министр полез не в свое дело

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

На днях министр науки, исследований и технологий Ирана Хосейн Симайи-Сарраф позволил себе заявить о готовности иранских университетов принимать азербайджанских девушек, якобы "лишенных" права на образование из-за требований к школьной форме. Это открытая попытка вмешательства во внутренние дела суверенного государства. И ответ на нее должен быть предельно ясным: Азербайджан сам решает, как ему жить, как организовывать свою систему образования и какую образовательную политику проводить.

Господину министру следует понять, что Азербайджан - не та страна, в чьи дела он может вмешиваться. Решения в сфере образования принимаются с учетом законодательства, общественных условий и приоритетов самого государства. Азербайджан не нуждается в каких-либо советах Тегерана, чтобы принимать решения в своей стране. И уж тем более не нуждается в поучениях иностранных чиновников, которые решили, что вправе лезть в наши внутренние дела.

Если господина Симайи-Саррафа действительно так волнует доступ девушек к образованию, у него достаточно поводов заняться вопросами в собственной стране. Однако вместо решения проблем, за которые отвечает его ведомство, министр предпочитает публично рассуждать о школьной политике соседнего государства. Такая избирательная активность закономерно вызывает вопрос: почему он столь охотно берется поучать Азербайджан, но не проявляет сопоставимого рвения в вопросах, касающихся азербайджанцев самого Ирана?

В Иране, где десятки миллионов жителей имеют азербайджанские корни, отсутствуют школы с обучением на азербайджанском языке. Возможность получать образование на родном языке не обеспечена и в вузах. Эта проблема остается нерешенной десятилетиями. Поэтому прежде чем выступать с заявлениями о правах азербайджанских девушек, иранскому министру стоило бы объяснить, почему право азербайджанцев Ирана учиться на родном языке до сих пор не стало реальностью. Впрочем, для этого потребовалось бы говорить о проблемах, за которые отвечают сами иранские власти, а не искать повод для публичных наставлений соседней стране.

Азербайджан заинтересован в добрососедских отношениях с Ираном, взаимном уважении и практическом сотрудничестве. Но добрососедство предполагает уважение суверенитета друг друга, а не попытки вмешиваться в решения, которые каждая страна принимает самостоятельно. Использовать вопросы школьной формы для политических заявлений и демонстрации мнимой заботы - значит подменять уважительный диалог непрошеными поучениями.

Господин Симайи-Сарраф, зарубите себе на носу: вы - министр образования Ирана. Вас никто не уполномочивал оценивать решения Азербайджан, раздавать советы или изображать из себя "защитника" азербайджанских девушек. Прежде чем лезть в чужие дела, посмотрите на собственную страну, где десятилетиями не обеспечивается право азербайджанцев получать образование на родном языке. Поэтому занимайтесь Ираном и не суйте нос туда, куда вас никто не звал.