https://news.day.az/politics/1869793.html Азербайджан и ОИС обсудили подготовку к саммиту в 2027 году - ФОТО 26 октября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в стране генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Исмаилом Ульд Шейх Ахмедом.

Азербайджан и ОИС обсудили подготовку к саммиту в 2027 году - ФОТО

Политика, 26 октября 2026 19:41 (UTC +04:00) 301
Азербайджан и ОИС обсудили подготовку к саммиту в 2027 году

26 октября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в стране генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Исмаилом Ульд Шейх Ахмедом.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов еще раз поздравил Исмаила Ульд Шейх Ахмеда по случаю избрания на должность генерального секретаря ОИС и пожелал ему успехов в будущей деятельности. Была подчеркнута значимость роли ОИС в укреплении солидарности мусульманского мира, расширении сотрудничества между государствами-членами и решении общих вызовов.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества с Азербайджаном в рамках ОИС. Выражена признательность за поддержку, оказываемую организацией на протяжении многих лет территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, отмечена важность этой поддержки с точки зрения продвижения норм и принципов международного права.

Также состоялся обмен мнениями о приоритетах, определенных в рамках председательства Азербайджана в ОИС со следующего года, подготовке к саммиту, который пройдет в Баку в 2027 году, укреплении сотрудничества между государствами-членами в политической и экономической сферах, расширении взаимодействия в гуманитарной области, сферах молодежи, медиа, изменения климата и других направлениях. Была подчеркнута важность проведения реформ с целью укрепления институционального потенциала ОИС, повышения эффективности ее деятельности и более оперативного реагирования на современные вызовы. Отмечена значимость усиления координации и взаимодействия между государствами-членами в этом направлении.

В ходе встречи также были обсуждены деятельность по оказанию гуманитарной помощи, осуществляемая по линии Азербайджанского агентства содействия международному развитию (AIDA), и возможности расширения гуманитарного сотрудничества на пространстве ОИС. Подчеркнута важность доставки гуманитарной помощи нуждающимся группам населения, а также совместных усилий по устранению гуманитарных вызовов в мусульманских странах.

Министр Джейхун Байрамов также проинформировал о восстановительных и реконструкционных работах, проводимых в регионе в постконфликтный период. Наряду с этим, до внимания был доведен вопрос минной угрозы в регионе и мер по ее устранению.

Стороны также обменялись мнениями по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

  • Азербайджан и ОИС обсудили подготовку к саммиту в 2027 году
  • Азербайджан и ОИС обсудили подготовку к саммиту в 2027 году
  • Азербайджан и ОИС обсудили подготовку к саммиту в 2027 году
  • Азербайджан и ОИС обсудили подготовку к саммиту в 2027 году
  • Азербайджан и ОИС обсудили подготовку к саммиту в 2027 году
  • Азербайджан и ОИС обсудили подготовку к саммиту в 2027 году
  • Азербайджан и ОИС обсудили подготовку к саммиту в 2027 году
  • Азербайджан и ОИС обсудили подготовку к саммиту в 2027 году
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