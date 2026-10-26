Баку и Вена готовятся к политконсультациям

Азербайджан и Австрия обсудят перспективы сотрудничества на политических консультациях в Баку в ноябре.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила сегодня начальник управления экономического сотрудничества министерства иностранных дел Азербайджана Наргиз Гурбанова на мероприятии по случаю Национального дня Австрии.

По ее словам, Азербайджан начал поставлять природный газ в Австрию.

"Таким образом, число стран - членов Европейского союза, получающих азербайджанский газ, достигло десяти.

Отношения между Азербайджаном и Австрией основаны на взаимном уважении и доверии.

Политический диалог между странами носит регулярный характер. В ноябре текущего года в Баку состоится очередной раунд межмидовских политических консультаций, в ходе которого стороны обсудят вопросы двусторонней повестки дня и перспективы дальнейшего сотрудничества", - сказала она.

Н. Гурбанова также указала на возможности расширения экономического сотрудничества.

По ее словам, опыт Австрии в промышленности, сфере высоких технологий и инфраструктуры, а также транспортно-логистические возможности и экономический потенциал Азербайджана создают перспективы для развития партнерства.

"Гуманитарные связи являются важной составляющей двусторонних отношений, и Австрия входит в число стран, наиболее часто выбираемых азербайджанскими студентами для получения высшего образования за рубежом", - сказала она.

Н. Гурбанова выразила уверенность, что эффективное использование имеющегося потенциала сотрудничества будет способствовать развитию азербайджано-австрийских отношений и укреплению дружеских связей между народами двух стран.