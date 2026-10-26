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Наводнения обрушились на Пхукет - ВИДЕО

Сильнейшие дожди привели к наводнениям на острове Пхукет в Таиланде. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Всю неделю, по прогнозам, дожди будут продолжаться, из-за чего ситуация на острове будет ухудшаться.