https://news.day.az/world/1869792.html Наводнения обрушились на Пхукет - ВИДЕО Сильнейшие дожди привели к наводнениям на острове Пхукет в Таиланде. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Всю неделю, по прогнозам, дожди будут продолжаться, из-за чего ситуация на острове будет ухудшаться.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Наводнения обрушились на Пхукет - ВИДЕО
Сильнейшие дожди привели к наводнениям на острове Пхукет в Таиланде.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Всю неделю, по прогнозам, дожди будут продолжаться, из-за чего ситуация на острове будет ухудшаться.
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