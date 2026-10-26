В Доме-музее Самеда Вургуна обсудили современные тенденции - ФОТО

В Доме-музее Самеда Вургуна прошла образовательная встреча, посвящённая актуальным вопросам управления музеями и планирования их дальнейшего развития. Инициатором мероприятия выступило Общественное объединение "Глобальный альянс за межкультурный диалог" (GUIDE).

Как передает Day.Az, тренинг был проведён в рамках Плана деятельности Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ICESCO на 2026-2028 годы. Его основная цель заключалась в расширении профессиональных знаний участников, ознакомлении с новыми подходами к организации музейной работы и поиске эффективных путей развития культурных учреждений.

К мероприятию присоединились преподаватели и студенты Строительного колледжа при Азербайджанском университете архитектуры и строительства, представители музейного сообщества и городской общественности.

Спикером выступила секретарь Национального комитета Азербайджана Международного совета музеев (ИКОМ) Гюнай Сафарова. Она представила участникам основные направления совершенствования музейной деятельности, уделив внимание вопросам грамотной организации работы, определению стратегических приоритетов и использованию современных инструментов управления. В ходе занятия также были затронуты возможности адаптации музеев к меняющимся общественным запросам и повышения их значимости в культурной и просветительской жизни общества.

Отдельной частью программы стала практическая работа со студентами в формате воркшопа. Она дала молодым участникам возможность глубже погрузиться в обсуждаемую тему, познакомиться с особенностями музейной деятельности и применить полученные знания при выполнении практических заданий.

Организация подобных встреч открывает дополнительные возможности для профессионального обмена, способствует внедрению актуальных подходов в музейную практику и помогает привлечь внимание молодого поколения к вопросам изучения, сохранения и популяризации культурного наследия.