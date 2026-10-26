В Азербайджане предупредили о попытках кражи аккаунтов WhatsApp

Генеральная прокуратура Азербайджана предупредила граждан о попытках захвата аккаунтов WhatsApp.

Как передает Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру, в последние дни наблюдаются случаи отправки одноразовых кодов подтверждения с целью активации аккаунтов WhatsApp граждан на других устройствах.

Отмечается, что подобные случаи могут быть связаны с попытками кибератак, направленных на захват аккаунтов пользователей.

Генеральная прокуратура призвала граждан внимательно относиться к безопасности своих личных аккаунтов, активировать функцию двухэтапной аутентификации и использовать сложные и уникальные PIN-коды.

Также рекомендуется ни при каких обстоятельствах не передавать одноразовые коды подтверждения другим лицам.

В ведомстве подчеркнули, что цифровая безопасность начинается с защиты персональных данных.