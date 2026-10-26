https://news.day.az/azerinews/1869805.html Sabah Şəkidə qaz olmayacaq Sabah Şəkinin bəzi ərazilərində qazın verilişində fasilə olacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Zaqatala Regional Qaz İstismarı İdarəsi məlumat yayıb.
Sabah Şəkidə qaz olmayacaq
Sabah Şəkinin bəzi ərazilərində qazın verilişində fasilə olacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Zaqatala Regional Qaz İstismarı İdarəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, payız-qış mövsümünə hazırlıq işləri ilə əlaqədar sabah saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Şəki şəhərinin, 2 qəsəbəsinin və 30 kəndinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
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