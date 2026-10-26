Baku International Arts Festival раскрыл детали параллельной программы - ФОТО

Второй мультижанровый Baku International Arts Festival (BIAF), который пройдет в Баку с 28 октября по 8 ноября 2026 года при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана, объявил параллельную программу.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении организаторов.

Как и основная программа фестиваля, параллельная программа начнется с события, посвященного музыкальной истории города. 29 октября в Baku Book Center состоится встреча с известным скрипачом и дирижером Дмитрием Ситковецким. Как и другие музыкальные события фестиваля, открытая беседа будет приурочена к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича, чья жизнь и судьба были тесно связаны с Баку.

Ситковецкий поделится со слушателями размышлениями о творчестве композитора и расскажет об истории своей музыкальной семьи, непосредственно связанной с Шостаковичем. Воспоминания музыканта, представленные в историческом контексте эпохи, станут основой для дискуссии, посвященной наследию великого Шостаковича.

30 октября там же состоится открытая встреча с одним из наиболее известных театральных режиссеров современности Львом Додиным. Режиссер, педагог и художественный руководитель одного из лучших театров России, он повлиял на несколько поколений актеров и театральных деятелей.

За более чем пять десятилетий творческой деятельности Додин сформировал уникальный театральный язык, основанный на глубоком интересе к литературе, целостности актерского ансамбля и скрупулезной репетиционной работе. Под его руководством в Малом драматическом театре - Театре Европы сложилась особая театральная культура, получившая международное признание.

Встреча пройдет в рамках фестивального показа спектакля "Чайка" и подарит редкую возможность соприкоснуться с внутренним миром мастера, для которого Чехов неизменно остается важнейшей фигурой на протяжении всей творческой жизни.

31 октября состоится публичная дискуссия с участием культового хореографа Акрама Хана и одной из ведущих художниц современности Манал Аль-Доваян, посвященная диалогу между визуальными искусствами и актуальными танцевальными формами.

За последние 25 лет Акрам Хан создал собственный хореографический язык, основанный на сочетании традиций классического индийского танца и современной хореографии. В спектакле "Thikra: Ночь воспоминаний" (Thikra: Night of Remembering), представленном в основной программе BIAF, этот язык соединяется с визуальным миром Манал Аль-Доваян, выступившей в роли визуального директора и создавшей сценографию и костюмы постановки.

Знаменательно, что творческая встреча с выдающимися художниками пройдет в пространстве галереи Gazelli Art House, где работы Аль-Доваян представлены в рамках коллективной выставки "Всё сворачивается, разворачивается, сворачивается вновь" (Everything Folds, Unfolds, Refolds) под кураторством Ауронды Скалеры и доктора Альфредо Крамеротти. Акрам Хан присоединится к дискуссии в прямом онлайн-эфире из Нью-Йорка, а Манал Аль-Доваян специально прилетит в Баку для встречи со зрителями.

1 ноября в Центре Гейдара Алиева зрители смогут увидеть процесс создания новой постановки одного из самых востребованных хореографов современности Шарон Эяль. Гости смогут посетить закрытый показ хореографических фрагментов, а также лично пообщаться с создателями во время открытой встречи.

В программу Work in Progress также войдут показ короткометражного фильма об эстетике Шарон Эяль и вводная лекция о ее вкладе в развитие современного танца.

Шарон Эяль - одна из самых гипнотических и бескомпромиссных фигур в современной хореографии. Ее авторский почерк узнается мгновенно: это безупречная геометрия движений на грани человеческих возможностей, исполняемая на высоких полупальцах под минималистичный электронный бит.

Творчество Эяль - это всегда магнетическое зрелище, которое не просто завораживает зрителя, а подчиняет его внутренний ритм своей гипнотической силе. CHELEBI выступает официальным партнёром гастролей Шарон Эяль и ее труппы, продолжая присутствие бренда в культурном пространстве Азербайджана и подтверждая свою приверженность развитию диалога между современным искусством, дизайном и перформансом.

6 и 7 ноября в Музее каменной летописи состоятся показы нового перформанса To Carthage then I came культового итальянского режиссёра Ромео Кастеллуччи и его многолетнего соавтора, композитора Скотта Гиббонса. Это не спектакль в классическом понимании, а звуковой ритуал на границе драматического театра, концерта и визуальных искусств. Мировая премьера постановки прошла весной 2026 года в Брюсселе. Для показа в Баку Кастеллуччи заново выстраивает работу под конкретное пространство. Музей каменной летописи - бывшая электростанция братьев Сименс на Площади государственного флага - перестает быть просто декорацией и начинает звучать как отдельная партия. Этот перформанс на грани протестного панка и сокровенной молитвы, после которого зал еще долго продолжает звенеть.

В день закрытия фестиваля, 8 ноября, в Baku Book Center состоится встреча с известным британским историком и писателем Питером Франкопаном, автором международного бестселлера "Шелковый путь" (The Silk Roads: A New History of the World), проданного тиражом более двух миллионов экземпляров и переведенного более чем на сорок языков.

Профессор Оксфорда предложил свой взгляд на карту мировой истории, сместив ее центр с Европы на пространство между Средиземным морем и Китаем - туда, где сходились религии, империи и идеи. Разговор будет посвящен Востоку и, в частности, Баку: городу, который веками стоял на пересечении дорог, а сегодня снова оказывается на перекрестке культур. Участники обсудят прошлое, настоящее и будущее города, и то, почему этот город снова в центре мировой карты.

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Подробная программа BIAF-2026 и билеты на все мероприятия фестиваля доступны на официальном сайте: http://biaf.az/