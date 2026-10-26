Австрийский бизнес нацелен на рынок Азербайджана

Австрия намерена расширять присутствие своих компаний в Азербайджане и развивать двустороннее сотрудничество.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня посол Австрии в Азербайджане Этьен Берхтольд на мероприятии по случаю Национального дня Австрии.

По словам Берхтольда, отношения между двумя странами основаны на доверии, партнерстве и общих ценностях.

"Наши две страны поддерживают очень тесные связи, основанные на доверии, партнерстве и общих ценностях. Австрийские компании вносят значительный вклад в развитие двусторонних отношений.

С этого года мы закупаем газ у Азербайджана. Это важный вклад в энергетическую безопасность Австрии и Европы", - заявил Берхтольд.

Он также отметил значение энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом.

"Энергетика является очень важной составляющей и краеугольным камнем партнерства ЕС с Азербайджаном. Однако наше сотрудничество не ограничивается только этой сферой", - сказал посол.

Говоря о транспортной связности, Берхтольд упомянул Средний коридор и возможности участия австрийских компаний в развитии инфраструктуры: "Нашим компаниям, в том числе австрийским, есть что предложить в сфере железных дорог и других технологий".

Он отметил, что прямые рейсы AZAL очень помогают в этом отношении. По словам посла, в первом полугодии текущего года Азербайджан посетили около 2 тысяч граждан Австрии: "Наша цель - дальнейшее укрепление партнерства, расширение присутствия австрийских компаний и развитие контактов на высоком уровне".