Что осталось за кадром фильма "44"? Семеро сыновей моих - откровения актеров, сыгравших бойцов азербайджанского спецназа - ФОТО

Автор: Вугар Иманов

Создание фильма - сложный и кропотливый процесс, требующий огромных усилий, самоотдачи и слаженной работы целой команды. Особенно отрадно, когда этот труд находит искренний отклик у зрителей и приносит заслуженный успех.

Один из крупнейших кинематографических проектов Азербайджана - художественный фильм "44" - с первых дней проката завоевал любовь зрителей. Сеансы в кинотеатрах проходят с аншлагами, а после просмотра многие не скрывают сильных эмоций, делятся впечатлениями с близкими и обсуждают картину в социальных сетях.

Эта кинематографическая летопись исторической Победы, рассказывающая о героизме азербайджанского народа, не оставляет равнодушными. Созданный при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Агентства кино (ARKA) и Бакинского медиа-центра, фильм объединил специалистов из 13 стран. Масштаб съёмок, впечатляющие визуальные и звуковые решения, драматизм разворачивающихся событий и убедительная игра актёров производят сильное впечатление.

В успехе "44", несомненно, огромная заслуга всего творческого коллектива, которому удалось воплотить на экране не просто историю войны, а наполненный глубокими чувствами рассказ о любви к Родине, мужестве, самоотверженности и долгожданном освобождении родных земель. Художественный руководитель фильма Анар Алакбаров, режиссёры-постановщики Исмаил Сафарали и Максим Сметана, авторы сценария Анар Алакбаров и Исмаил Иман, продюсер Орман Алиев, оператор-постановщик Александр Поздняков, режиссёр монтажа Эльшад Рахимов, композитор Руслан Агабабаев, звукорежиссёр Теймур Керимов.

Красной линией в фильме проходят герои Карабахской войны, которых сыграли молодые актеры. В интервью с Trend актеры поделились своими впечатлениями от участия в проекте и интересными моментами со съемок. Среди них - Ильгар Мусаев (командир отряда, Рамазан), Ибрагим Чингиз (Рашад), Тарлан Али (Заур), Азер Атакишиев (Тарлан), Эльнур Наджафов (Сеймур), Надир Рустамли (Эльхан), Тюркай Джафарли (Джамиль) и Исмаил Керимов (Кямран), передает Day.Az.

События фильма переданы через образы военнослужащих сил спецназа - командира и семерых солдат, воплощающих дух, волю и самоотверженность поколения, вставшего на защиту Родины. Несколько месяцев актеры проходили военно-тактическую подготовку на базе Сил специального назначения, чтобы максимально достоверно передать происходящее.

Исмаил Керимов подчеркнул, что проект очень важен для почтения светлой памяти шехидов и отражения героизма азербайджанских воинов, вошедших в славную летопись страны.

"Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева наша армия достигла поставленных целей, освободив Карабах, при этом, не причиняя вреда мирному населению. Мы восстановили территориальную целостность страны, заявили о себе и показали противнику его место. Как говорится, "железный кулак" всегда наготове!

Участие в этом фильме стало для меня особой страницей в творческой биографии. "44" - важное экранное произведение, рассказывающее о героизме нашего народа, его единстве и исторической победе. Быть частью этого проекта - большая гордость для меня.

Во время подготовки к фильму я смог воочию убедиться в профессионализме азербайджанских военнослужащих, и это вызвало у меня чувство особой гордости.

Особенно памятной для меня стала премьера фильма в Центре Гейдара Алиева. На сцену пригласили матерей шехидов, и весь зал поднялся со своих мест, долго аплодируя им стоя. Затем на сцену пригласили актёрский состав.

Ко мне подошла одна из матерей шехидов и спросила:

- Сынок, это ты играл Кямрана?

- Да, это был я.

И тогда она сказала:

- Моего сына-шехида тоже звали Кямран...

Эти слова глубоко потрясли меня. Я старался сдержать слёзы, чтобы не растрогать её ещё сильнее. Именно в тот момент я особенно остро осознал, что за каждым экранным образом стоят судьбы реальных людей, тоска матерей по своим сыновьям и огромная боль всего народа.

Да упокоит Всевышний души наших шехидов и хранит наших ветеранов войны и всех братьев, которые защищают Родину! Пусть этот фильм сохранит нашу историческую память, передаст её будущим поколениям и расскажет миру о наших героях.

Я горжусь героями, которые в 44-дневной Отечественной войне принесли нашей стране победу. Я горжусь тем, что стал частью такого проекта. Хочу выразить благодарность художественному руководителю проекта Анару Алакбарову, руководителю Бакинского медиа-центра Арзу Алиевой, всему творческому коллективу, а также нашим командирам, которые поддерживали нас на протяжении всей работы. Пусть наши труды всегда приносят добрые плоды!", - сказал И.Керимов.

Ильгар Мусаев рассказал, что съёмки сопровождались многочисленными трудностями, в том числе из-за сложных погодных условий:

"Во время работы над фильмом нам пришлось пройти через настоящие испытания, во многом напоминавшие те, с которыми сталкиваются бойцы спецназа. Мы даже сдавали своеобразные экзамены командирам. Нам было важно понять не только то, как действовали герои, но и то, как они общались между собой, обращались к товарищам и поддерживали друг друга в самых сложных обстоятельствах.

На протяжении всего съёмочного периода рядом с нами постоянно находились военнослужащие. В команду также вошли два профессиональных военных, которые непосредственно участвовали в боевых действиях. Их опыт помогал нам глубже понять специфику военной службы и достоверно передать поведение бойцов в боевых условиях.

Съёмочный процесс нередко осложнялся непредсказуемой погодой. Иногда мы планировали работу на следующий день, но температура опускалась до минус 18 градусов, что создавало дополнительные трудности. Непростой задачей была и подготовка съёмочных площадок: приходилось расчищать территории, заново организовывать рабочий процесс и учитывать особенности съёмок в горной местности. Порой всё приходилось начинать практически с нуля. Несмотря на все сложности, каждый вносил свой вклад в общее дело. Я искренне благодарен всей команде за профессионализм, терпение и поддержку. Для меня большая честь быть частью этого фильма и внести свой вклад в сохранение памяти об истории нашего народа".

Исполнитель главной роли Ибрагим Чингиз отметил взаимоотношения своих героев, подчеркнув, что их история выходит за рамки привычной романтической линии в военном кино:

"Если посмотреть зарубежные военные фильмы, особенно мелодрамы, то часто можно увидеть одну и ту же сюжетную модель: мужчина отправляется на войну, а женщина остаётся в безопасном месте и ждёт его возвращения. В нашем фильме оба героя находятся в гуще событий. Зейнаб не остаётся в стороне, а отправляется на передовую, чтобы помогать раненым в качестве врача. Важной темой картины становится и защита мирного населения, ведь Гянджа также подвергалась ракетным обстрелам.

Рашад и Зейнаб ставят человечность, товарищество и чувство долга выше личных интересов. Через их судьбы мы показываем, что война оставляет глубокий след не только на поле боя, но и в жизни мирных людей.

Они молоды, любят друг друга, строят планы и мечтают о другой жизни. Но с началом войны, когда Рашад уходит на фронт, Зейнаб предстоит сделать непростой выбор: уехать и оставить прежнюю жизнь позади или остаться и стать частью происходящих событий. В итоге она решает не отступать.

Видя, как сильно Рашад любит свою Родину и на какие жертвы готов ради неё, Зейнаб ещё глубже осознаёт силу его чувств, что укрепляет и её собственную любовь. Поэтому их история - не только о романтических отношениях, но и о внутреннем выборе, преданности и самопожертвовании".

Азер Атакишиев отметил, что до этого он снимался только в Турции, а в азербайджанском кино сыграл впервые. Участие в исторической картине стало для него большой честью и предметом гордости.

"Я испытываю особую любовь и уважение к Силам специального назначения, что и отразилось в работе. Ещё во время съемок командиры отмечали моё отношение к военному делу, мою увлечённость этой сферой.

Съёмки проходили невероятно тяжело. Мы прошли подготовку, во многом повторявшую обучение курсантов подразделений спецназа. Нас обучали по тем же правилам, мы жили вместе с военнослужащими в казарме и на собственном опыте узнали, насколько сложна их повседневная жизнь. При этом подготовка была ещё интенсивнее, поскольку требовалось быстрее достичь необходимого уровня.

Одним из самых тяжёлых испытаний стала травма, которую я получил во время работы над фильмом. Я повредил колено, получил разрыв передней крестообразной связки и перенёс операцию. Однако уже на следующий день после операции вернулся в Шушу и продолжил сниматься. Значительная часть моей работы проходила в период восстановления, но я старался не показывать, насколько тяжело мне физически. Для меня было важно довести начатое дело до конца.

Считаю, что фильм "44" прежде всего - наша память и наша гордость, и останется в памяти будущих поколений. В картине мы постарались передать героизм азербайджанских военнослужащих, их мужество и самоотверженность. Но, на мой взгляд, реальные подвиги наших солдат были гораздо масштабнее того, что можно показать на экране. Особенно важно, чтобы этот фильм посмотрело молодое поколение для воспитания патриотизма и сохранения исторической памяти. Будущие поколения должны понимать, на какие жертвы идут люди ради Родины, что означает защищать родную землю и какой ценой достигается победа", - отметил он.

Еще одним актером стал певец, участник "Евровидения" Надир Рустамли, для которого эта роль стала дебютом в кинематографе и желании дальше сниматься в ино, а также о мечте стать военным:

"Если сравнивать сцену "Евровидения" и съёмочную площадку, то для меня обе одинаково дороги. Музыка и выступления давно стали частью моей жизни, но мне также очень нравится перевоплощаться в разных персонажей, преодолевать трудности и видеть реакцию зрителей. Это приносит мне огромное удовольствие. Для меня участие в этом фильме - большая ответственность и одновременно огромная радость. Ведь на моём месте могли оказаться многие певцы и актёры. Первым делом я спросил себя: почему выбрали именно меня? Но, конечно, мне было очень приятно получить такое предложение. Особенно потому, что речь идёт о картине, посвящённой историческим событиям и нашей победе.

Мы проходили специальную военную подготовку, и командиры даже шутили, что я словно рождён для военной службы. Если бы я не стал певцом, возможно, связал бы свою жизнь с армией, настолько сильно люблю военное дело.

Я считаю, что мне удалось достойно справиться с ролью. Одним из главных опасений было то, что актёрская игра может оказаться недостаточно убедительной, однако реакция зрителей меня очень порадовала. Многие отмечали искренность моего исполнения и то, что мне удалось передать эмоции героя.

Во время съёмок фильма было немало сложных и опасных эпизодов. Особенно запомнилась сцена, в которой мой герой вместе с Ибрагимом должен был прыгнуть в окоп, а затем я должен был помочь ему выбраться, перебросив через другую сторону траншеи. Каскадёры долго репетировали этот эпизод, но у них не получалось добиться нужного результата. Тогда я предложил Ибрагиму попробовать выполнить трюк самостоятельно. Он сначала сомневался, но в итоге согласился. Мы обратились к режиссёру, который поддержал нашу инициативу, и успешно сняли сцену с первого дубля. Это стало одним из самых ярких воспоминаний о работе над фильмом.

Запомнился и эпизод с вертолётом. Во время съёмок я сильно ударился коленом о металлическое сиденье внутри машины. Боль была настолько сильной, что я даже подумал, не получил ли серьёзную травму. Пошла кровь, но я не стал останавливать съёмку и продолжил играть, в том числе выполняя прыжок из вертолёта. Только после команды "Стоп" я сообщил съёмочной группе о случившемся и попросил о помощи.

Я рад, что смог внести свой вклад в эту картину и открыть для себя новые возможности в актёрской профессии. Поэтому хотел бы попробовать себя и в других кинопроектах".

Тюркай Джафарли, который снялся во многих фильмах и играл в спетаклях, подчеркнул значение картины в своей творческой жизни, и особую ответственность, которую чувствовала вся команда при работе над проектом:

"За 16 лет работы я сыграл во многих спектаклях, сериалах и фильмах, но проект "44" занимает особое место в моей карьере. Для меня его значение определяется прежде всего темой, жанром и огромной ответственностью, которую несёт каждый участник съёмочной группы. Мы все ждали освобождения Карабаха, поэтому участие в фильме, посвящённом нашей истории и победе, стало для меня большой честью не только как для актёра, но и как для человека. Несмотря на усталость и физические трудности, когда мы приезжали в Карабах и оказывались в Шуше, то понимали, что все наши усилия не напрасны.

Для всех нас главным было одно: достойно выполнить свою задачу. Мы понимали, что этот фильм ждёт вся страна, но самая большая ответственность лежала на нас перед матерями шехидов, гази и всеми, кто проливал кровь за родную землю. По сюжету, общая цель у всех одна - добраться до вершины, водрузить флаг над Шушой и вернуть Карабах в состав Азербайджана. Даже если один из бойцов не сможет продолжить путь, его должен заменить товарищ. Именно в этом и заключается сила братства, взаимовыручки и преданности Родине.

Работа над фильмом позволила мне по-новому оценить возможности азербайджанского кинематографа. Такого огромного масштаба еще не было! Мы увидели, сколько времени, труда и ответственности требует создание подобного фильма. Для таких проектов нужны не месяцы, а годы подготовки и работы.

Лично для меня этот опыт стал ещё и серьёзной профессиональной школой. Актёр должен постоянно поддерживать себя в форме и быть готовым к самым разным задачам.

Главный вывод, который я сделал, заключается в том, что в Азербайджане можно создавать масштабные и качественные проекты, если относиться к делу с полной ответственностью. Фильм "44" стал для меня подтверждением того, что у нашего кинематографа есть возможности для развития и реализации амбициозных замыслов".

Тарлан Али рассказав об особенностях проекта, отметил, что навыки стрельбы, приобретённые ещё в детстве, неожиданно оказались востребованы на съёмочной площадке.

"В детстве я занимался стрельбой, но даже представить не мог, что спустя годы, примерно в 28-29 лет, этот опыт пригодится мне в кино. На протяжении фильма мне приходилось много стрелять, причём из настоящего оружия. Мой герой использовал канадскую снайперскую винтовку Cadex CDX-33, которая не предусматривает стрельбу холостыми патронами. Поэтому все выстрелы из неё во время съёмок производились боевыми патронами.

Для меня фильм "44" стал настоящим творческим поворотным моментом, работа над этой картиной заставила меня по-новому взглянуть на ситуацию в национальном кинематографе. В Азербайджане есть возможности для развития, можно и нужно создавать фильмы, которыми мы будем гордиться. Эта картина вызвала дискуссии в обществе, что означает своего рода показатель того, что фильм затрагивает людей и вызывает сильные эмоции, заставляет людей задумываться, сопереживать и обсуждать увиденное. Я считаю, что это тоже важный результат нашей работы", - сказал он.

Эльнур Наджафов отметил, что "44" - то не просто фильм о войне, а история азербайджанского народа, чьё сердце наполнено любовью к Родине, который, несмотря на все испытания, не утратил надежды и до конца самоотверженно боролся за освобождение родных земель:

"Фильм "44" стал для нас прежде всего очень ответственным проектом. Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто вложил свой труд в создание фильма, в особенности Анару Алакбарову. Во время работы над картиной я получил бесценный опыт.

Для меня это был первый столь масштабный проект. Хотя я не получал профессионального актёрского образования, интерес к этой профессии появился у меня ещё в детстве. Благодаря этому я прошёл кастинг, встретился с режиссёрами, а после определённого периода ожидания получил положительный ответ. Конечно, я был очень рад.

Когда я понял, что мне предстоит участвовать в таком серьёзном проекте, поначалу испытывал некоторое волнение и сомнения. Но затем осознал, что это наш долг - сделать всё возможное, чтобы достойно передать зрителям историю наших шехидов, их путь, переживания и чувства. Мы старались вложить в эту работу максимум сил.

Во время съёмок было немало эмоциональных и запоминающихся моментов. Практически каждая сцена требовала особого внутреннего настроя и переживаний, соответствующих происходящему на экране. Отрадно, что фильм вызвал большой интерес и вызвал резонанс среди широкой общественности. Очень важно представить проект на международной арене, чтобы донести истину и ценности нашего народа".

Отметим, что в съёмках фильма приняли участие 2500 военнослужащих, 42 бойца подразделений специального назначения, 32 актёра, исполнивших основные роли, 1143 исполнителя второстепенных ролей, а также около 2000 человек, задействованных в массовых сценах. При производстве фильма было задействовано свыше 150 единиц военной техники, вооружения, инженерных средств, авиационной и автомобильной техники, а также средств связи, экипировки и специального оборудования. Для съёмок использовались танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы, боевые вертолёты, беспилотные летательные аппараты, инженерная техника и бронеавтомобили, а также стрелковое оружие, пулемёты, снайперские винтовки, гранатомёты, противотанковые ракетные комплексы и миномёты.

Для реалистичного воссоздания масштабных боевых сцен было использовано 300 тысяч учебных и боевых патронов различных типов, сотни единиц учебных боеприпасов, а также значительный объём пиротехнических средств, дымовых эффектов, взрывчатых материалов и специального каскадёрского оборудования.