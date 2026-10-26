Ученые предупредили о грядущей волне геомагнитных возмущений

На Земле 29-30 октября ожидается новая волна геомагнитных возмущений. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, передает Day.Az.

"Примерно со среды, 28 октября, Земля, по расчетам, войдет в зону действия очередной корональной дыры. <...> По этой причине в четверг и пятницу ожидается очередная волна возмущений, хотя вероятность пробить порог магнитных бурь пока оценивается как невысокая. Скорость солнечного ветра, по расчетам, вырастет максимум до 600 км/с (примерно на 50% к норме), чего обычно недостаточно для перехода в красную зону", - говорится в сообщении.