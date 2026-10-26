Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Всемирной туристской организации - ФОТО - ВИДЕО

26 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Всемирной туристской организации Шейху Ан-Нувейс.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, гостья выразила признательность главе государства за прием.

В ходе беседы было выражено удовлетворение сотрудничеством между нашей страной и Всемирной туристской организацией, говорилось о проявляемой на государственном уровне заботе о развитии туризма в Азербайджане, подчеркнуто, что современная туристская инфраструктура создается не только в столице, но и в регионах. Было отмечено, что все это, а также царящая в Азербайджане стабильность имеют очень важное значение для развития туризма, подчеркнуто, что Азербайджан является привлекательной страной для туристов.

На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества.