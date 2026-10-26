Финансовый скандал в Турции: последствия могут быть серьезнее, чем кажется - ОБЗОР

Автор: Лейла Таривердиева

Финансовый скандал, грозящий Турции, как утверждают эксперты, риском рецессии, обрастает подробностями, которые никак не могут радовать правящую Партию справедливости и развития.

Как пишут турецкие оппозиционные СМИ, некоторые влиятельные политики получили инсайдерскую информацию о предстоящем кризисе еще до его начала и успели вывести свои средства.

Коротко о кризисе по материалам СМИ.

Финансовые проблемы проявились в середине сентября, когда несколько инвестиционных фондов в Турции столкнулись с трудностями при выполнении заявок клиентов на вывод денег. Фонды владели крупными пакетами акций с низкой ликвидностью. Когда инвесторы одновременно потребовали вернуть средства, управляющим пришлось срочно продавать бумаги, что ускорило падение котировок.

16 сентября торги на Стамбульской фондовой бирже пришлось остановить. За последующую неделю главный индекс BIST-100 потерял более 8 процентов, а капитализация турецкого рынка сократилась на десятки миллиардов долларов. По версии следствия, обвал мог быть не случайным. Цены на отдельные акции могли заранее искусственно разгоняться, а затем использовались для вывода денег и покрытия обязательств перед вкладчиками.

17 сентября Совет по рынкам капитала Турции распорядился ликвидировать 131 фонд, которыми управляли семь компаний, в том числе Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus и Bulls Portfolio. Под управлением этих фондов находились активы примерно на 18 миллиардов долларов, а их клиентами были свыше 455 тысяч инвесторов.

По оценкам экспертов, схема "мыльного пузыря" следующая: компании разгоняли котировки малоликвидных акций (в центре внимания операции находятся такие фирмы, как Işıklar Enerji, Vişne Madencilik, Odine Solutions, Tera Finansal Yatırımlar), что искусственно завышало стоимость паев фондов и привлекало новых инвесторов. Например, доходность хедж-фонда TLY от Tera Portföy формально показывала тысячи процентов. Фонды кредитовали связанные компании под залог этих же акций. После того как Совет по рынкам капитала Турции (SPK) обязал ограничить объем обратного репо под залог акций до 25 процентов, позиции стали сокращаться, бумаги подешевели, а пайщики бросились массово выводить деньги. Только из фондов Pusula Portföy вывели миллиарды лир.

Стамбульская прокуратура возбудила несколько уголовных дел по подозрениям в манипулировании рынком, мошенничестве, нарушении законодательства о капитале и отмывании денег. В расследовании фигурируют руководители Tera и Pusula, крупные инвесторы и бывшие представители финансового регулятора. Среди задержанных оказались председатель Tera Yatırım Holding Эмре Тезмен, руководители Tera Portföy Эмре Алкин и Керем Алкин, генеральный директор компании Алпер Озтюрк и председатель Pusula Holding Сердар Турхан. Всего под стражу или под другие меры пресечения попали десятки человек. СМИ со ссылкой на представителей правящей партии сообщают, что по состоянию на середину октября в рамках расследования в отношении 282 человек были предприняты юридические меры, 84 человека были заключены под стражу, в отношении 27 подозреваемых вынесены постановления о задержании, в отношении 99 человек применена мера судебного контроля.

В середине октября был задержан бывший депутат от ПСР, экс-советник двух премьер-министров Турции (в том числе был главным советником по политическим вопросам Эрдогана) Эртан Айдын. Как сообщается, что в 2023 году именно он был автором предвыборного лозунга Эрдогана "Столетие Турции". В течение октября под стражу были взяты и другие топ-менеджеры и финансисты.

По данным СМИ, скандал обострился, когда появились утверждения о том, что 411 инвесторов вывели около 401 миллиарда турецких лир (8,2 миллиарда долларов) в период с 1 по 15 сентября, незадолго до вмешательства регулирующих органов. Чрезвычайный масштаб и сроки вывода средств вызвали подозрения, что некоторые инвесторы могли получить предварительную информацию, что позволило им защитить свои активы до того, как средства были переданы в ликвидацию.

Экономист Назыр Капусуз еще в начале октября заявил изданию Sözcü, что инвесторы, получив предварительное предупреждение, вывели 227 миллиардов лир (около 4,6 миллиардов долларов) до начала репрессий в Турции в отношении инвестиционных фондов, и призвал власти установить личности причастных. Он также задался вопросом, не были ли задействованы группы WhatsApp, используемые членами ПСР для обсуждения фондов и акций.

В качестве подтверждения подозрений издание указывало, что 17 сентября турецкий регулятор рынка ценных бумаг - Совет по рынкам капитала (SPK) - распорядился о ликвидации 131 инвестиционного фонда, управляемого семью компаниями, что затронуло 455 758 инвесторов.

Экономист Сабри Онджю, предоставивший данные для обвинения, показал, что общая стоимость фондов, управляемых независимыми управляющими активами, снизилась с 349,64 миллиарда лир до 122,51 миллиарда в период с 16 по 17 сентября. За тот же период количество зарегистрированных счетов сократилось на 650, сообщает турецкий ресурс Sözcü.

Однако выкладки экономиста не содержат прямых обвинений и прямых доказательств того, что средства были выведены именно в связи с грядущим кризисом, тем не менее, оппозиционные СМИ, депутаты и политики требуют строго расследования этого факта. Фактически речь идет об организованном характере кризиса и возможности имеющих отношение к правящей партии лиц выйти из-под удара.

Независимый депутат от Стамбула Мустафа Йенероглу ранее направил министру юстиции Акыну Гюрлеку 18 письменных запросов, касающихся денежных переводов за границу и мер по сохранению активов для инвесторов. Депутат запрашивал информацию о том, какие меры в связи с происходящим приняли швейцарские банки, ищут ли подозреваемых за рубежом и будут ли они задержаны и переданы Турции.

Коммунистическая партия Турции (КПТ) ранее подала уголовную жалобу против бывшей главы правительства по делам семьи Фатмы Бетюль Саян Кая, ее мужа Ильяса Кая и других лиц, обвиняемых в причастности к скандалу. Как сообщал новостной сайт SoL, в жалобе коммунистов содержалось требование провести расследование по фактам инсайдерской торговли, манипулирования рынком, мошенничества, злоупотребления служебным положением, организации преступной группы и отмывания денег.

Ожидалось, что ПСР предложит создать комитет для расследования скандала в парламенте наряду с уголовным расследованием, однако, как пишет Turkish Minute, правящая партия отказалась от планов добиваться парламентского расследования скандала. В партии посчитали, что "на данном этапе парламенту нечего делать".

1 октября Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил парламенту, что его правительство урегулирует кризис и будет защищать права инвесторов, в то время как основная оппозиция потребовала, чтобы компенсация выплачивалась из активов, возвращенных у виновных, а не из средств налогоплательщиков. В связи со сложившейся ситуацией государство было вынуждено произвести промежуточные выплаты пострадавшим мелким инвесторам.

1 октября Совет по рынкам капитала одобрил предоставление авансов в размере до 1 миллиона лир, что составляет около 20 000 долларов США, каждому инвестору в каждом из затронутых фондов, созданных компаниями по управлению активами Tera, Pusula, Atlas и Hedef. Регулятор также открыл счета для добровольного возврата прибыли.

Однако оппозиция не согласна с таким выходом из ситуации. Она требует жесткого и всестороннего расследования, привлечения к ответственности виновных и выплаты пострадавшим инвесторам их денег из средств, возвращенных преступниками.

19 октября заявил об уходе на пенсию замминистра казначейства и финансов Турции Осман Челик. Официально его уход в президентском указе был оформлен как освобождение от занимаемой должности. Ситуация вокруг замминистра обострилась после того, как 2 октября в рамках того же расследования был арестован его зять Искендер Балджы. Он входил в совет директоров судостроительной компании Özata Denizcilik, фигурирующей в скандале с получением миллиардных необоснованных доходов. Примечательно, что Балджи вместе с заместителем председателя ПСР Фатмой Бетюль Саян Кая продал свои акции всего за несколько дней до начала кризиса, получив при этом подозрительную прибыль, превышающую 1 миллиард лир.

Одновременно с Османом Челиком в отставку подал глава Совета по рынкам капитала Махмут Сютчю. По оценкам турецких экспертов, обе громкие отставки в руководстве финансового сектора произошли по прямому указанию Президента Эрдогана.

Несмотря на демонстрируемую властями готовность строго расследовать скандал, оппозиция утверждает, что история зампреда ПСР Кая может быть лишь верхушкой более крупной схемы. Оппозиция требует прозрачного расследования касательно представителей правящей партии и правительства. Это серьезный вызов действующим властям, особенно потому, что озвучиваются конкретные имена.

В целом разразившийся скандал создал Турции ряд серьезных проблем. Это не только угроза финансовой устойчивости страны, но и подрыв доверия к турецкому рынку капитала.