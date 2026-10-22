https://news.day.az/azerinews/1868859.html Ərdoğanın keçmiş müşaviri saxlanılıb Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın (Baş nazir olduğu dövrdə - red) keçmiş müşaviri və hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP) sabiq deputatı Ertan Aydın saxlanılıb. Day.Az xəbər verir ki, "Cumhuriyyet" nəşrinin məlumatına görə, onun adı kapital bazarında şübhəli əməliyyatlarla bağlı iş üzrə şübhəli şəxs qismində hallanır.

Ərdoğanın keçmiş müşaviri saxlanılıb

Azərbaycanca, 22 октября 2026 15:11 (UTC +04:00) 189
Ərdoğanın keçmiş müşaviri saxlanılıb

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın (Baş nazir olduğu dövrdə - red) keçmiş müşaviri və hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP) sabiq deputatı Ertan Aydın saxlanılıb.

Day.Az xəbər verir ki, "Cumhuriyyet" nəşrinin məlumatına görə, onun adı kapital bazarında şübhəli əməliyyatlarla bağlı iş üzrə şübhəli şəxs qismində hallanır.

Aydın Ankarada saxlanıldıqdan sonra İstanbula aparılıb. O, İstanbul prokurorluğunun istintaqı çərçivəsində saxlanılan beş nəfər arasında yer alıb.

İş üzrə digər şübhəlilər arasında "Türkiye Sigorta" və "Türkiye Hayat Emeklilik" sığorta şirkətlərinin baş direktorunun köməkçisi Fəxri Uğur, "Tera Holding"in baş direktorunun müavini Seda Tarım Kocabalkan, "KUYAS Yatırım" investisiya şirkətinin rəhbəri Abdullah Dal və vəzifəsi barədə məlumat verilməyən Hakan Eryılmaz da yer alır.

Qeyd edək ki, 2012-ci ildə Rəcəb Tayyib Ərdoğanın siyasi məsələlər üzrə baş müşaviri təyin olunan Aydın iki dəfə AKP-dən Ankara millət vəkili seçilib.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#TÜRKİYƏ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

В Баку обсудили бизнес-модель "Зеленого энергетического коридора" - ФОТО 16:16 (UTC+04), Экономика 70
Азербайджан обсудил с Всемирным банком проекты в энергетике 16:12 (UTC+04), Экономика 159
В Баку задержали угонщиков мотоциклов и велосипедов 16:01 (UTC+04), Общество 238
ING назвала Азербайджан наиболее устойчивым заемщиком в регионе Центральной Азии и Кавказа 15:59 (UTC+04), Экономика 275
Азербайджан ждет смелых решений от Евросоюза - Эльчин Амирбеков 15:55 (UTC+04), Политика 1 587
SOCAR и Eni обсудили расширение совместных проектов в третьих странах 15:43 (UTC+04), Экономика 258
Глава МИД Индии посетит Азербайджан 15:39 (UTC+04), Политика 396
На каком месте азербайджанский паспорт в мировом рейтинге? 15:37 (UTC+04), Общество 380
В Баку наградили победителей VI Международного кинофестиваля буктрейлеров - ФОТО 15:29 (UTC+04), Культура 338
Азербайджанские теннисисты примут участие в турнире в Риге 15:13 (UTC+04), Спорт 500
Toy süfrəsində köhnə yemək təhlükəsi: Qonaqlara nə yedizdirirlər? - VİDEO 15:09 (UTC+04), Azərbaycanca 404
Новое назначение в структуре Госагентства водных ресурсов Азербайджана 15:00 (UTC+04), Общество 561
США начали эвакуацию военных на Ближнем Востоке 14:57 (UTC+04), В мире 447
В системе госфинансов Азербайджана введут единые коды 14:53 (UTC+04), Экономика 429
Культурный проект MEMİM пользуется популярностью в регионах страны - ФОТО 14:49 (UTC+04), Культура 388
Назначен новый зампредседателя ЗАО «Бакинский метрополитен» 14:47 (UTC+04), Общество 421
Хорошая новость для пользователей метро 14:45 (UTC+04), Общество 497
Стало известно, кто рассудит матч "Сабах" - "Карабах" 14:43 (UTC+04), Спорт 388
ЦБА о росте числа мгновенных платежей в Азербайджане 14:37 (UTC+04), Экономика 439
Bu sənədə görə evsiz qala bilərsiz - Notarius belə unudur 14:34 (UTC+04), Azərbaycanca 468
Назван максимальный срок службы iPhone 14:30 (UTC+04), Наука и технологии 436
Депутаты Азербайджана будут наблюдать за выборами в Сербии 14:22 (UTC+04), Политика 705
"Həzi Aslanov” stansiyasında təmir sabah yekunlaşır - RƏSMİ 14:20 (UTC+04), Azərbaycanca 479
Армения вернет заблудившегося гражданина Азербайджана 14:18 (UTC+04), Политика 5 839
Иран заявил о готовности к затяжной войне 14:12 (UTC+04), В мире 503
Водитель автобуса в Баку отказался ехать из-за конфликта с пассажиром 14:06 (UTC+04), Общество 512
В Азербайджане переименованы два муниципалитета Губинского района 14:03 (UTC+04), Официальная хроника 419
В Ходжалы и Агдере отправили очередную группу переселенцев - ФОТО 13:57 (UTC+04), Общество 430
Azərbaycanla bağlı saxta iddialar yayan şəxs dövlətə xəyanətdə ittiham olunur 13:47 (UTC+04), Azərbaycanca 529
На mygov добавят новые услуги с искусственным интеллектом 13:46 (UTC+04), Экономика 536
«Осенняя возможность» - выгодный наличный кредит от Банка Республика 13:35 (UTC+04), Экономика 789
Германия выдаст Азербайджану разыскиваемого гражданина 13:22 (UTC+04), Общество 514
В Азербайджане ускорили процесс подписания электронных договоров 13:13 (UTC+04), Экономика 541
Пашинян назвал возможные сроки подписания мирного договора с Азербайджаном 13:07 (UTC+04), Политика 644
Десять боксеров Азербайджана гарантировали себе медали чемпионата Европы U15 13:00 (UTC+04), Спорт 820
Назван объем исламских финансов в мире 12:46 (UTC+04), Экономика 583
Yardımlının yeni icra başçısı kimdir? - DOSYE 12:41 (UTC+04), Azərbaycanca 599
Какой будет погода завтра в Азербайджане? - ПРОГНОЗ 12:37 (UTC+04), Общество 521
В Турции задержан экс-советник Эрдогана 12:35 (UTC+04), В мире 1 101
Гигантский астероид рухнул в Северное море 12:31 (UTC+04), Это интересно 537
Назначен новый глава ИВ Ярдымлинского района - РАСПОРЯЖЕНИЕ 12:26 (UTC+04), Официальная хроника 6 026
Эльчин Юсубов освобожден от должности специального представителя Президента Азербайджана 12:24 (UTC+04), Официальная хроника 882
Масштабные протесты студентов и преподавателей в Греции - ВИДЕО 12:21 (UTC+04), В мире 1 034
Азербайджан планирует перейти на другой вид отопления 12:14 (UTC+04), Общество 1 269
Михаил Гусман об информационной войне на Ближнем Востоке - ВИДЕО 12:13 (UTC+04), Политика 5 748
Милли Меджлис осудил нарушения прав человека во время протестов во Франции 12:13 (UTC+04), Политика 1 034
Qubanın iki bələdiyyəsinin adları dəyişdirilib 12:12 (UTC+04), Azərbaycanca 454
Азербайджан подготовил правовую основу для внедрения исламских финансов 12:07 (UTC+04), Экономика 581
Leonardo Art School и MiniBoss Business School запускают совместную программу «Творческий предприниматель» 12:05 (UTC+04), Общество 569
Хорошая новость для получающих соцвыплаты 12:02 (UTC+04), Общество 522
Batut gimnastikası və tamblinq üzrə ölkə birinciliyi keçirilib - FOTO 12:01 (UTC+04), Azərbaycanca 555
Микрокредит для предпринимателей до 100 000 манатов и льготный период до 12 месяцев! (R) 12:00 (UTC+04), Экономика 584
Обновленный Geely Coolray поступил в продажу 11:54 (UTC+04), Автоновости 473
Sürücülər çaş-baş qaldı: Bu yolda necə hərəkət etmək lazımdır? - VİDEO 11:53 (UTC+04), Azərbaycanca 626
В Азербайджане назвали срок принятия инвестрешения по проекту "зеленого" энергокоридора - ФОТО 11:48 (UTC+04), Экономика 1 104
Футболист "Сабаха" вошел в историю Лиги чемпионов вместе с экс-легионером "Карабаха" 11:40 (UTC+04), Спорт 512
Sonradan əldə edilən barışıq cəzaya necə təsir edir? 11:35 (UTC+04), Azərbaycanca 582
Азербайджан и Италия подписали декларацию о стратегическом партнерстве 11:34 (UTC+04), Экономика 6 856
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 11:30 (UTC+04), Туризм
В Перу состоялась церемония открытия экспозиции карабахского ковра 11:28 (UTC+04), Политика 645
Минфин Азербайджана усилит цифровизацию бюджетного прогнозирования 11:22 (UTC+04), Экономика 567
Азербайджан ведет переговоры об открытии новых прямых рейсов 11:17 (UTC+04), Экономика 5 341
Рекордный штраф для Meta 11:14 (UTC+04), Наука и технологии 478
Apple заблокировала украденные iPhone во Франции - ВИДЕО 11:09 (UTC+04), В мире 654
Проект "зеленого" энергокоридора из Азербайджана привлечет миллиардные инвестиции 11:04 (UTC+04), Экономика 1 166
Веру в государство, в народ мы должны перенести в будущее - Эльдар Микаилзаде на платформе Baku Network - ВИДЕО 11:00 (UTC+04), Политика 5 785
Əsgərliyə gedənlərin kredit borcları necə ödəniləcək? 10:55 (UTC+04), Azərbaycanca 629
В Армении начались организационные работы по проектированию инфраструктуры TRIPP 10:49 (UTC+04), Политика 1 336
Тариф на экспорт этой продукции из Азербайджана вырос в 20 раз 10:46 (UTC+04), Экономика 657
Названо число кораблей США на Ближнем Востоке 10:40 (UTC+04), В мире 626
В какие страны азербайджанцы ездят чаще всего? 10:32 (UTC+04), Общество 573
В Баку состоялась конференция по цифровой финансовой экосистеме - ФОТО 10:27 (UTC+04), Экономика 1 060
Азербайджан с начала года посетили почти 2 млн иностранцев: кто приезжает чаще всех? 10:22 (UTC+04), Туризм 1 161
Азербайджанская нефть подорожала 10:19 (UTC+04), Экономика 694
Трамп о последствиях ударов США по наркокартелям в Тихом океане 10:15 (UTC+04), В мире 651
МВФ ожидает дальнейшего укрепления платежного баланса Азербайджана 10:09 (UTC+04), Экономика 659
В следующем месяце будут пятидневные каникулы - ДАТЫ 10:05 (UTC+04), Общество 3 794
Qadın sərnişinə hədə-qorxu gələn sürücü saxlanıldı 10:04 (UTC+04), Azərbaycanca 710
Мужчину нашли мертвым во дворе своего дома 09:59 (UTC+04), Общество 566
Погромы, мигранты, Трамп и расширение ЕС: что происходит в Европе? - ОБЗОР 09:50 (UTC+04), В мире 8 002
Unitree представила гуманоидного робота-телохранителя - ВИДЕО 09:42 (UTC+04), Наука и технологии 536
В «BakuBus» объяснили отключение кондиционеров в жаркие осенние дни 09:37 (UTC+04), Общество 1 144
Начался второй день OGT 2026 в Ашхабаде: в центре внимания Каспий - ФОТО 09:33 (UTC+04), Экономика 1 396
Volkswagen отзовет десятки тысяч электромобилей 09:30 (UTC+04), Автоновости 505
Азербайджанский фотоклуб представил в Европе выставки о минной угрозе - ФОТО 09:24 (UTC+04), Общество 505
При ударе по аэропорту в Саудовской Аравии есть пострадавшие 09:20 (UTC+04), В мире 1 465
Кыргызстан обозначил приоритеты в ТюркПА - новые возможности для сотрудничества с Азербайджаном 09:16 (UTC+04), Политика 1 476
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 22 октября 09:12 (UTC+04), Экономика
İsti havada kondisioneri qoşmaq qərarını sürücü verə bilməz – “BakuBus” açıqladı 09:03 (UTC+04), Azərbaycanca 715
Трамп предложил переименовать Тихий океан в Американский 09:00 (UTC+04), В мире 741
Беспорядки во Франции - в камерах не хватает мест 08:37 (UTC+04), В мире 746
В Вашингтоне возник спор 08:25 (UTC+04), В мире 1 620
Трамп об урегулировании конфликта в Украине - ВИДЕО 08:12 (UTC+04), В мире 824
Саммит СВМДА открыл новые возможности для Азербайджана и Китая - Дин Циньпин для Day.Az 08:00 (UTC+04), Политика 7 251
Назван ущерб от беспорядков во Франции - ВИДЕО 07:46 (UTC+04), В мире 804
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
В Баку продают автомобиль за полмиллиона манатов 07:19 (UTC+04), Автоновости 696
Хорошая новость для владельцев жилья без купчей 07:07 (UTC+04), Общество 2 596
День прекрасно подходит для планов на будущее - гороскоп на 22 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 1 060
США эвакуировали часть госслужащих из Саудовской Аравии 04:58 (UTC+04), В мире 935
Беспорядки в Албании переросли в уличные бои - ВИДЕО 03:45 (UTC+04), В мире 1 072
Нашествие змей в доме в Баку - ВИДЕО 02:31 (UTC+04), Общество 1 004
Старую загадку Windows объяснили 02:14 (UTC+04), Наука и технологии 668
Предприниматели во Франции начали закупать оружие 01:17 (UTC+04), В мире 1 146
Хроника Победы (20.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Cегодня азербайджанский народ во главе с Президентом Ильхамом Алиевым пишет новую историю 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 964
Хроника Победы (22.10.2020): Новые шаги к катастрофе ВС Армении – ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 269
300 событий и десятки литературных встреч: Баку стал столицей книги - ФОТО 21 октября 23:53 (UTC+04), Общество 785
Кушнер оценил переговоры с Путиным 21 октября 23:40 (UTC+04), В мире 1 227
В двух районах Баку не будет света 21 октября 23:28 (UTC+04), Общество 1 290
В Брюсселе прошла акция в память о пропавших без вести азербайджанцах - ФОТО 21 октября 23:16 (UTC+04), Общество 699
В Евросоюзе впервые приняли семьи пропавших без вести азербайджанцев - ФОТО 21 октября 23:01 (UTC+04), Общество 2 568
Иран готов к переговорам, но предупредил США 21 октября 22:51 (UTC+04), В мире 1 264
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с комплексом «Вечный город» в Самарканде - ФОТО 21 октября 22:32 (UTC+04), Официальная хроника 6 533
Балканская стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 21 октября 22:25 (UTC+04), Политика 10 433
Что "не понимает" Ереван? - Мирзоян потерялся в ответах 21 октября 22:15 (UTC+04), Политика 5 124
Lerik dağlarında faciə: Qızıl axtaran 42 yaşlı kənd sakini öldü - VİDEO 21 октября 22:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 171
Уиткофф прокомментировал встречу с Путиным 21 октября 21:39 (UTC+04), В мире 1 350
В Билясуваре обнаружен труп 17-летней девушки 21 октября 21:26 (UTC+04), Общество 781
Госдолг Великобритании достиг рекордной суммы 21 октября 21:16 (UTC+04), В мире 1 293
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с деятельностью центров для детей, нуждающихся в особой заботе - ФОТО 21 октября 21:05 (UTC+04), Официальная хроника 7 227
ФИА ввела новый запрет в Формуле-1 21 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 783
SpaceX резко нарастила выручку 21 октября 20:44 (UTC+04), В мире 1 274
Туристические возможности Азербайджана представлены в Чехии - ФОТО 21 октября 20:29 (UTC+04), Туризм 2 623
Автомобиль с тремя колесами выпустили в Китае 21 октября 20:14 (UTC+04), Автоновости 812
Путь в никуда:​ Новые временные ориентиры и однобокие заявления Еревана могут парализовать мирный процесс 21 октября 20:00 (UTC+04), Политика 6 383
Азербайджан отправит 17 дзюдоистов на первый молодежный Гран-при в Душанбе 21 октября 19:50 (UTC+04), Спорт 780
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 21 октября 19:42 (UTC+04), Официальная хроника 5 238
Найден способ улучшить Windows 21 октября 19:35 (UTC+04), Наука и технологии 781
Bakıda 25 il əvvəl törədilmiş qətlin üstü açılıb 21 октября 19:33 (UTC+04), Azərbaycanca 1 378
Лейла Алиева на международном мероприятии акцентировала внимание на важности глобального сотрудничества в борьбе с онкологическими заболеваниями у детей - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 19:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 756
На заснеженной улице было теплее, чем внутри этого бетонного сооружения - Хикмет Рагимов рассказал о съемках в фильме "44" - ФОТО 21 октября 19:17 (UTC+04), Культура 5 454
Протесты дальнобойщиков оставили Италию без еды - ВИДЕО 21 октября 19:12 (UTC+04), В мире 1 394
Konstitusiya Məhkəməsi həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi qaydalarına aydınlıq gətirib 21 октября 19:01 (UTC+04), Azərbaycanca 1 299
В Баку отметили 100-летие выдающегося композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 21 октября 19:00 (UTC+04), Культура 750
В Польше упал неопознанный летающий объект 21 октября 18:44 (UTC+04), В мире 1 365
При финансовой поддержке PASHA Bank в Азербайджане стартует крупнейший в регионе проект по хранению электроэнергии - ФОТО 21 октября 18:33 (UTC+04), Экономика 3 956
Тунзаля Агаева представила поклонникам новую песню - ВИДЕО 21 октября 18:25 (UTC+04), Шоу-бизнес 740
Фестиваль плова в Зангилане - ФОТО 21 октября 18:14 (UTC+04), Общество 4 246
Пять азербайджанских лучников выступят на Кубке Азии в Ираке 21 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 658
Bakıda bu yol 3 gecə bağlanacaq - Tarixlər 21 октября 17:55 (UTC+04), Azərbaycanca 1 308
Состоялась презентация книги Азера Гараева «Взгляд сквозь призму безопасности» - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 17:53 (UTC+04), Политика 8 914
В Баку прозвучала "Музыка без границ" - ФОТО 21 октября 17:47 (UTC+04), Культура 678
В Баку временно изменены схемы движения двух автобусов 21 октября 17:40 (UTC+04), Общество 839
Son bir həftədə Azərbaycanda 264 şübhəli şəxs saxlanılıb 21 октября 17:38 (UTC+04), Azərbaycanca 1 246
Утверждено Соглашение о международном автомобильном сообщении между Азербайджаном и Кыргызстаном 21 октября 17:33 (UTC+04), Официальная хроника 611
Утвержден Договор о союзнических отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном 21 октября 17:30 (UTC+04), Официальная хроника 5 173
Утверждено Соглашение о размещении в Баку Секретариата Молодежной организации Движения неприсоединения 21 октября 17:28 (UTC+04), Официальная хроника 760
В ряде городов Франции ввели комендантский час 21 октября 17:27 (UTC+04), В мире 3 640
В Азербайджане создается новый государственный заповедник 21 октября 17:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 723
Утверждены изменения в соглашение о создании Азербайджанско-Кыргызского фонда развития 21 октября 17:19 (UTC+04), Официальная хроника 586
Важные изменения в связи с механизмом аренды жилья с обязательством выкупа 21 октября 17:16 (UTC+04), Общество 693
В США нашли загадочный космический объект 21 октября 17:09 (UTC+04), Это интересно 3 148
İstanbulda silahlı insident - Ölən və yaralanan var 21 октября 17:05 (UTC+04), Azərbaycanca 1 203
Крупный коррупционный скандал с участием карапетяновцев - начались аресты 21 октября 17:00 (UTC+04), Политика 7 674
Alimenti uşağa yox, özünə xərcləyən ananı nə gözləyir? - Hüquqi İZAH 21 октября 16:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 203
В Баку пройдет мастер-класс известного пианиста Евгения Михайлова 21 октября 16:49 (UTC+04), Культура 727
Рыбный сезон в Азербайджане: каковы цены на рынках? 21 октября 16:41 (UTC+04), Общество 1 828
В соцсетях Италии призывают ко «второму раунду» беспорядков 21 октября 16:28 (UTC+04), В мире 1 248
Azərbaycanlılar yaşayan bu kənddə nəfəs almaq çox təhlükəlidir 21 октября 16:22 (UTC+04), Azərbaycanca 1 233
Азербайджан предложил связать энергосистемы Туркменистана и Европы 21 октября 16:16 (UTC+04), Экономика 3 798
Названы самые долговечные гибриды и электромобили 21 октября 16:10 (UTC+04), Автоновости 3 110
Все запуски SpaceX с мыса Канаверал - ВИДЕО 21 октября 16:06 (UTC+04), Наука и технологии 604
Жителям Агдама, Ходжалы и Лачина передали племенной крупный рогатый скот - ФОТО 21 октября 16:00 (UTC+04), Экономика 1 293
В европейской стране массово перестали работать сайты 21 октября 15:54 (UTC+04), В мире 1 277
2 vəkilə töhmət verilib 21 октября 15:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 212
Делегация TÜRK-AY в Ханкенди - ФОТО 21 октября 15:47 (UTC+04), Политика 3 898
İş yerində bağça ideyası: Azərbaycanda reallaşa bilərmi? - VİDEO 21 октября 15:42 (UTC+04), Azərbaycanca 1 180
Баку и Джакарта согласовали подходы к подготовке саммита ОИС - ФОТО 21 октября 15:40 (UTC+04), Политика 1 245
Türk dövləti əlifbasını dəyişir - Qanun imzalandı 21 октября 15:34 (UTC+04), Azərbaycanca 1 276
Узбекистан и Азербайджан реализуют проект по добыче золота в Кашкадарье - Шавкат Мирзиёев 21 октября 15:29 (UTC+04), Экономика 1 232
В Азербайджане проходят первенства страны по прыжкам на батуте и тамблингу 21 октября 15:16 (UTC+04), Спорт 613
В Азербайджане начинается вакцинация против гриппа 21 октября 15:09 (UTC+04), Общество 5 221
Стартап, поддерживаемый PASHA Holding, начинает сотрудничество с Referans Medical Group 21 октября 15:04 (UTC+04), Экономика 8 833
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Самарканде с первой леди Зимбабве 21 октября 14:59 (UTC+04), Официальная хроника 10 548
Азербайджанские бренды пользуются спросом в Эстонии 21 октября 14:55 (UTC+04), Экономика 1 327
Bakıda torpaq almaq lüksə çevrilir - Qiymətlər necədir? - VİDEO 21 октября 14:54 (UTC+04), Azərbaycanca 1 223
В Азербайджане отметили роль частного сектора в сохранении семейных ценностей 21 октября 14:47 (UTC+04), Общество 621
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия в Самарканде Всемирного саммита на тему инвестиций в благополучие детей - ФОТО 21 октября 14:30 (UTC+04), Официальная хроника 9 191
В Азербайджане к ряду предпринимателей применены финансовые санкции 21 октября 14:22 (UTC+04), Экономика 1 305
Зангилан в красках, музыке и улыбках: как прошел первый День города - ФОТО 21 октября 14:08 (UTC+04), Культура 652
ЕС предложил построить прямую пассажирскую железнодорожную линию к СЭЗ Алят 21 октября 13:57 (UTC+04), Экономика 1 314
Президент Северной Македонии позвонила Президенту Ильхаму Алиеву 21 октября 13:55 (UTC+04), Официальная хроника 6 809
В Buta Gallery откроется экспозиция "Два взгляда. Один мир", объединяющая произведения Эльшана Караджи и Намига Мамедова 21 октября 13:50 (UTC+04), Культура 662
В Ашхабаде прошел первый день международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркменистана - 2026" - ФОТО 21 октября 13:37 (UTC+04), Экономика 2 389
Азербайджан запретил въезд в страну десяткам граждан Турции 21 октября 13:25 (UTC+04), Политика 8 369
В Азербайджане задержали строителя, присвоившего свыше миллиона манатов клиентов 21 октября 13:23 (UTC+04), Общество 3 621
В 2027 году на Каспии могут начать работу новые контейнерные суда 21 октября 13:17 (UTC+04), Экономика 3 999
ЕБРР призвал превратить Средний коридор из транспортного маршрута в экономический коридор 21 октября 13:13 (UTC+04), Экономика 1 183
В Баку раскрыли мошенничество под видом услуги по стирке ковров - ВИДЕО 21 октября 13:11 (UTC+04), Общество 4 686
ЕИБ изучает возможности финансирования железной дороги Север-Юг в Азербайджане 21 октября 13:00 (UTC+04), Экономика 3 981
Мирзоян заявил о положительном влиянии TRIPP на Армению 21 октября 12:58 (UTC+04), Политика 1 312
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 21 октября 12:50 (UTC+04), Общество 3 519
ЕС предлагает создать в Азербайджане "Сеть наставников для экспортеров" 21 октября 12:46 (UTC+04), Экономика 4 044
Вниманию водителей: на этой дороге ограничено движение - ВИДЕО 21 октября 12:39 (UTC+04), Общество 688
В ЦБА разъяснили условия страховых выплат при потере работы 21 октября 12:34 (UTC+04), Экономика 1 278
ЕС предлагает создать в Азербайджане Экспортно-импортный банк для поддержки МСБ 21 октября 12:25 (UTC+04), Экономика 1 217
В Азербайджане насчитывается около 2,3 млн домохозяйств - Бахар Мурадова 21 октября 12:20 (UTC+04), Общество 3 583
В школах Азербайджана ограничен доступ в TikTok 21 октября 12:15 (UTC+04), Общество 701
От имени журналистов создают фейковые аккаунты в WhatsApp - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 21 октября 12:11 (UTC+04), Общество 5 856
В ЕС рассказали о преимуществах присоединения Азербайджана к транзитной конвенции 21 октября 12:08 (UTC+04), Экономика 1 223
Еще новости