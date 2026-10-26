К проектам в Карабахе могут подключиться инвесторы и из этой страны

Заместитель министра экономики Анар Ахундов встретился с заместителем министра инвестиций и перерабатывающей промышленности Индонезии, заместителем председателя Координационного совета по инвестициям, заместителем председателя Наблюдательного совета компании "Пертамина" Тодотуа Пасарибу.

Как передает Day.Az в Минэкономики, на встрече были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Индонезией в сферах энергетики, нефтехимии, промышленности, торговли и инвестиций, реализации совместных проектов между SOCAR и "Пертамина", а также участия компаний этой юго-восточноазиатской страны в процессе восстановления Карабаха.

Была предоставлена информация о возможностях, созданных для инвесторов в промышленных зонах Азербайджана и Свободной экономической зоне Алят, доведены до внимания перспективы участия в проектах, реализуемых в Карабахе и Восточном Зангезуре, государственно-частного партнерства, сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии, логистики и образования.

Стороны обменялись мнениями об усилении совместной деятельности в торгово-экономической сфере, развитии связей между деловыми кругами и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Созданная в 1957 году компания "Пертамина" является государственной энергетической компанией Индонезии. Компания осуществляет деятельность в сферах разведки и добычи нефти и природного газа, переработки, нефтехимии, поставок и распределения энергетической продукции.