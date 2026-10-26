Посол рассказал о роли Центра исламской цивилизации в сохранении наследия Узбекистана

Центр исламской цивилизации в Ташкенте призван представить историческое наследие Узбекистана и его вклад в мировую цивилизацию, а также укрепить научные, образовательные и культурные связи с Азербайджаном, сказал в понедельник посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

Выступая на презентации Центра исламской цивилизации и международной научной конференции "Узбекистан и Азербайджан: общее историческое наследие, исламская цивилизация и современное научное сотрудничество", проходящих в Международном центре мугама в Баку, дипломат подчеркнул важность сохранения интеллектуального и духовного наследия двух народов.

Он отметил, что на протяжении веков Великий Шелковый путь соединял наши страны, способствуя обмену знаниями, идеями и культурными достижениями.

Посол подчеркнул значимость наследия выдающихся ученых и мыслителей, в том числе Мухаммада аль-Хорезми, Абу Райхана Бируни, Ибн Сины, Мирзо Улугбека, Низами Гянджеви, Имадеддина Насими и Мухаммеда Физули. По его словам, сегодня задача заключается в том, чтобы продолжать интеллектуальные и духовные традиции предков, развивая науку, образование и культурный диалог.

Б. Ашрафханов охарактеризовал Центр исламской цивилизации как масштабную научно-образовательную инициативу, направленную на ознакомление международного сообщества с богатым историческим наследием Узбекистана и его вкладом в развитие мировой цивилизации.

Он также отметил особую роль Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в создании Центра, напомнив, что соответствующая инициатива была выдвинута главой государства на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2017 году.

По словам дипломата, проект отражает стратегическое видение, предполагающее сохранение бесценного наследия предков, раскрытие его значения для современного мира и передачу будущим поколениям.

Посол подчеркнул, что главная задача Центра - превратить историческое наследие в источник вдохновения для новых научных открытий и достижений.

Он также отметил, что отношения между Узбекистаном и Азербайджаном продолжают развиваться в рамках стратегического партнерства и союзничества. Важную роль в этом процессе играет диалог между Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В числе приоритетных направлений дальнейшего сотрудничества дипломат назвал взаимодействие академий наук, университетов, музеев и научно-исследовательских учреждений двух стран, проведение совместных исследований исторического наследия и реализацию инициатив по поддержке молодых ученых.

"Я уверен, что сегодняшняя конференция придаст новый импульс этому сотрудничеству", - сказал посол.

Он выразил надежду, что Центр исламской цивилизации в Ташкенте станет площадкой для новых открытий и международного диалога, способствуя дальнейшему укреплению научных, культурных и гуманитарных связей между Ташкентом и Баку.

В завершение выступления Б. Ашрафханов подчеркнул, что сохранение исторического наследия и совместное построение будущего создают прочную основу для дружбы и взаимопонимания между народами.

"Да здравствуют вечная дружба и братство узбекского и азербайджанского народов!" - сказал он.