Посол рассказал о роли Центра исламской цивилизации в сохранении наследия Узбекистана
Центр исламской цивилизации в Ташкенте призван представить историческое наследие Узбекистана и его вклад в мировую цивилизацию, а также укрепить научные, образовательные и культурные связи с Азербайджаном, сказал в понедельник посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.
Выступая на презентации Центра исламской цивилизации и международной научной конференции "Узбекистан и Азербайджан: общее историческое наследие, исламская цивилизация и современное научное сотрудничество", проходящих в Международном центре мугама в Баку, дипломат подчеркнул важность сохранения интеллектуального и духовного наследия двух народов.
Он отметил, что на протяжении веков Великий Шелковый путь соединял наши страны, способствуя обмену знаниями, идеями и культурными достижениями.
Посол подчеркнул значимость наследия выдающихся ученых и мыслителей, в том числе Мухаммада аль-Хорезми, Абу Райхана Бируни, Ибн Сины, Мирзо Улугбека, Низами Гянджеви, Имадеддина Насими и Мухаммеда Физули. По его словам, сегодня задача заключается в том, чтобы продолжать интеллектуальные и духовные традиции предков, развивая науку, образование и культурный диалог.
Б. Ашрафханов охарактеризовал Центр исламской цивилизации как масштабную научно-образовательную инициативу, направленную на ознакомление международного сообщества с богатым историческим наследием Узбекистана и его вкладом в развитие мировой цивилизации.
Он также отметил особую роль Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в создании Центра, напомнив, что соответствующая инициатива была выдвинута главой государства на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2017 году.
По словам дипломата, проект отражает стратегическое видение, предполагающее сохранение бесценного наследия предков, раскрытие его значения для современного мира и передачу будущим поколениям.
Посол подчеркнул, что главная задача Центра - превратить историческое наследие в источник вдохновения для новых научных открытий и достижений.
Он также отметил, что отношения между Узбекистаном и Азербайджаном продолжают развиваться в рамках стратегического партнерства и союзничества. Важную роль в этом процессе играет диалог между Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В числе приоритетных направлений дальнейшего сотрудничества дипломат назвал взаимодействие академий наук, университетов, музеев и научно-исследовательских учреждений двух стран, проведение совместных исследований исторического наследия и реализацию инициатив по поддержке молодых ученых.
"Я уверен, что сегодняшняя конференция придаст новый импульс этому сотрудничеству", - сказал посол.
Он выразил надежду, что Центр исламской цивилизации в Ташкенте станет площадкой для новых открытий и международного диалога, способствуя дальнейшему укреплению научных, культурных и гуманитарных связей между Ташкентом и Баку.
В завершение выступления Б. Ашрафханов подчеркнул, что сохранение исторического наследия и совместное построение будущего создают прочную основу для дружбы и взаимопонимания между народами.
"Да здравствуют вечная дружба и братство узбекского и азербайджанского народов!" - сказал он.
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