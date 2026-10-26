В Германии лайнер размером с «Титаник» столкнулся с контейнеровозом - ВИДЕО

Круизный лайнер Mein Schiff 3 врезался в контейнеровоз на севере Германии и чуть не пошел ко дну. Об этом 25 октября сообщило издание Nordsee-Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На опубликованных кадрах видно, как лайнер подошел вплотную к контейнеровозу. Затем раздался громкий скрежет, и палубы начало сильно трясти. В этот момент за бортом бушевали сильные волны.

Инцидент произошел в порту Бремерхафена. В результате столкновения в корпусе лайнера Mein Schiff 3 образовалась 10-метровая пробоина.

Предварительно, причиной столкновения стали сильные порывы ветра. Информации о пострадавших не поступало.

После столкновения лайнер вернулся в порт.

Mein Schiff 3 был построен в 2014 году. Его длина - 293 метра. Для сравнения, знаменитый лайнер "Титаник", утонувший в 1912 году из-за столкновения с айсбергом, был около 270 метров в длину.