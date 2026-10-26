https://news.day.az/azerinews/1869716.html Bakıda ev almaq istəyənlər üçün yeni imkan Bakıda ilk dəfə Azərbaycan Beynəlxalq Daşınmaz Əmlak Sərgisi - AIREX təşkil olunacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə sərgi ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında məlumat verilib. Bildirilib ki, Bakı Ekspo Mərkəzində keçiriləcək sərgi ziyarətçilərə müxtəlif daşınmaz əmlak layihələri ilə yaxından tanış olmaq imkanı yaradacaq.
Bakıda ev almaq istəyənlər üçün yeni imkan
Bakıda ilk dəfə Azərbaycan Beynəlxalq Daşınmaz Əmlak Sərgisi - AIREX təşkil olunacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə sərgi ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında məlumat verilib.
Bildirilib ki, Bakı Ekspo Mərkəzində keçiriləcək sərgi ziyarətçilərə müxtəlif daşınmaz əmlak layihələri ilə yaxından tanış olmaq imkanı yaradacaq. İştirakçılar layihələr barədə məlumatı birbaşa şirkət nümayəndələrindən əldə edə, onları maraqlandıran sualları ünvanlaya və təkliflərlə yerindəcə tanış ola biləcəklər.
Sərgi daşınmaz əmlak bazarında fəaliyyət göstərən şirkətləri və əmlak almaq istəyən şəxsləri bir araya gətirməyi hədəfləyir.
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