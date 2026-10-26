Эльвин Набизаде рассказал о проекте "Радиус ответственности" - Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW - ФОТО

С 30 октября по 1 ноября в Баку во второй раз пройдет фестиваль "Полёт в Баку. Арт-уикенд. Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW), в рамках которого на различных площадках города будут представлены выставочные проекты, охватывающие международное и азербайджанское современное искусство.

Как передает Day.Az, арт-уикенд, организованный под руководством Фонда Гейдара Алиева и Общественного объединения IDEA, продлится три дня. Выставочная программа объединит различные художественные подходы, поколения и культуры, предоставив зрителям возможность поразмышлять о памяти, культурном наследии, природе, биоразнообразии, идентичности и будущем.

Одним из участников фестиваля станет Эльвин Набизаде, который представит в Музее каменной летописи интерактивную работу "Радиус ответственности". Инсталляция исследует невидимую связь между человеком и дикой природой, превращая личное поведение и коллективную ответственность в непосредственный физический опыт.

В интервью Trend Life Эльвин Набизаде рассказал об основной идее произведения, символике образов кавказского леопарда и джейрана, а также о том, как взаимодействие зрителя с инсталляцией помогает осмыслить последствия человеческих действий.

- Какова основная идея произведения "Радиус ответственности"?

- "Радиус ответственности" - это интерактивная инсталляция о необходимости осознавать ответственность человека перед природой и последствия собственных действий. Человек влияет на природу не только посредством прямого вмешательства, но и своим положением и движениями. Иногда, чтобы не мешать тому, что мы хотим защитить или рассмотреть поближе, необходимо сделать шаг назад. Именно с этим противоречием я и хочу столкнуть зрителя.

- Почему вы выбрали для инсталляции образы кавказского леопарда и джейрана?

- Кавказский леопард и джейран символизируют природное наследие нашего региона и уязвимость дикой природы. Эти образы также указывают на сложные взаимоотношения человека и окружающего мира. В произведении они выступают не просто изображениями животных, а символами, побуждающими зрителя задуматься о собственной позиции и отношении к природе. Я хотел обратить внимание не только на отдельные виды, но и на целостную экосистему, в которой они обитают.

- Как движения посетителей влияют на видимость скульптур?

- Скульптуры становятся видимыми благодаря свету, направленному под определённым углом. Когда зритель приближается к изображению животного, он перекрывает свет своим телом, и животное исчезает в темноте. Стоит человеку сделать шаг назад, как изображение вновь становится видимым.

Таким образом, посетитель непосредственно ощущает последствия собственного движения и понимает, что может повлиять на результат, изменив своё положение. Мне важно, чтобы это стало для него личным опытом, а не просто объяснением идеи произведения.

- Почему для передачи идеи вы выбрали именно свет и тень?

- Свет и тень наиболее наглядно выражают отношения между видимым и невидимым. В этой работе свет делает животное видимым, а человек, сам того не желая, перекрывает его.

Так возникает противоречие между намерением человека и результатом его действий. В этом и заключается главная мысль произведения: чтобы осознать собственное влияние, иногда достаточно просто изменить свою позицию.

- Как вы считаете, что человек должен прежде всего изменить в своём поведении, чтобы сохранить природу?

- Человек не должен воспринимать себя как нечто отдельное от природы или считать себя выше неё. Забота об окружающем мире начинается с повседневного выбора, привычек потребления и отношения к живым существам.

Главное - задумываться о последствиях своих поступков. Даже если мы не намерены причинять вред, наши действия могут привести к негативным результатам. Ответственность предполагает не только добрые намерения, но и понимание того, к чему они приводят.

- Какой реакции зрителей вы хотели бы добиться во время взаимодействия с инсталляцией?

- Мне бы хотелось, чтобы зритель сам обнаружил последствия собственных действий: увидел, как животное исчезает при приближении и вновь появляется, когда он отступает назад.

Для меня важно, чтобы человек ушел не только с мыслью о необходимости защищать природу, но и с личным вопросом: в каких ситуациях я, сам того не замечая, мешаю чему-то быть видимым, жить или просто существовать?

Если произведение сможет вызвать у зрителя такой вопрос, значит, оно достигло своей цели.