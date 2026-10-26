Узбекистан и Азербайджан укрепляют сотрудничество на основе общего исторического наследия

Узбекистан и Азербайджан укрепляют культурное и научное сотрудничество, опираясь на многовековое общее историческое, интеллектуальное и духовное наследие, заявил директор Центра исламской цивилизации в Ташкенте Фирдавс Абдухаликов, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

Выступая на презентации Центра исламской цивилизации и международной научной конференции в Баку, Абдухаликов подчеркнул исторические связи двух народов, прослеживающиеся со времен доисламской эпохи и получившие дальнейшее развитие благодаря исламской науке, астрономии и литературе. Он отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев, посетивший Центр, высоко оценил эту инициативу.

По словам Абдухаликова, эти ценности отражают общие принципы, объединяющие узбекский и азербайджанский народы. Он также обратил внимание на древние корни двусторонних связей, отметив, что этические принципы, связанные с "Авестой" и зороастрийским наследием, - "Благие мысли, благие слова, благие дела" - продолжают вдохновлять людей и сегодня. Вспоминая посещение знаменитого бакинского храмового комплекса "Атешгях", Абдухаликов отметил, что эта историческая достопримечательность позволила вновь ощутить общность духовных и культурных корней двух народов.

"В последующие столетия исламская цивилизация еще больше обогатила эти связи", - сказал он, подчеркнув, что на протяжении веков ученые обменивались знаниями, рукописями и идеями.

В качестве примера Абдухаликов привел взаимодействие между Ибн Синой и его азербайджанским учеником Бахманъяром, который продолжил научную традицию своего учителя.

По его словам, в Ташкенте хранится рукописная копия труда Бахманъяра "Ат-Тахсил".

Абдухаликов также отметил научные связи между школой Насир ад-Дина ат-Туси в Мараге и научным центром Мирзо Улугбека в Самарканде. Астрономические традиции, сформировавшиеся в Мараге, получили дальнейшее развитие в Самарканде благодаря новым наблюдениям, расчетам и составлению звездных каталогов.

Еще одним примером интеллектуальных связей двух народов, по его словам, является литературное наследие. "Хамсе" Низами Гянджеви вдохновила узбекского поэта Алишера Навои на создание собственной "Хамсе" на тюркском языке, а произведения Навои, в свою очередь, оказали влияние на азербайджанского поэта Кишвари. Абдухаликов отметил, что в Ташкенте хранится рукопись, в которой под одной обложкой собраны произведения Навои и азербайджанского поэта Мухаммеда Физули. По его словам, это наглядный пример литературных связей между двумя культурами.

Он также обратил внимание на исторический караван-сарай "Бухара" в Баку, который свидетельствует о давних связях между двумя народами.

Еще одним ярким примером, по словам Абдухаликова, стала дружба азербайджанского мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева и эмира Бухары Сеид Абдулахад-хана. Оба внесли финансовый вклад в строительство Джума-мечети в Санкт-Петербурге, а сын эмира, Сеид Алим-хан, продолжил поддерживать этот проект.

"Щедрость Бухары и Баку объединилась под одним куполом в Санкт-Петербурге", - сказал Абдухаликов, подчеркнув непреходящее значение их благотворительной деятельности.

Он добавил, что в Национальном музее истории Азербайджана хранятся подарки, преподнесенные эмиром Бухары Тагиеву. Эти предметы также свидетельствуют об их дружбе.

По словам Абдухаликова, совместные исследования музеев и научных учреждений Узбекистана и Азербайджана могут помочь обнаружить новые исторические документы и артефакты, а также представить общее наследие двух народов более широкой аудитории.

Говоря о современном этапе двусторонних отношений, он отметил, что историческая близость продолжает укрепляться благодаря взаимному доверию и практическим инициативам Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В качестве примера Абдухаликов привел совместное открытие двумя лидерами школы имени Мирзо Улугбека в азербайджанском городе Физули. По его словам, особое символическое значение имеет тот факт, что учебное заведение носит имя Улугбека, а сам город назван в честь выдающегося поэта Физули.

"Так история встречается с современностью", - отметил Абдухаликов, добавив, что наследие выдающихся исторических деятелей может вдохновлять молодое поколение на получение знаний и достижение научных успехов.

Он подчеркнул, что сохранение и совместное изучение общего исторического наследия создает прочную основу для дальнейшего расширения культурного, образовательного и научного сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном.