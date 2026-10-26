Музыкальное путешествие в мир Фрэнка Синатры в Баку - ФОТО

Вечер, в котором джаз встречается с романтикой, свинг задаёт настроение, а знакомые мелодии возвращают слушателей в золотую эпоху эстрады. В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся концерт "Frank Sinatra", посвящённый творчеству легендарного американского певца, чей голос покорил миллионы сердец по всему миру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на открытии вечера советник по общественной дипломатии посольства США в Азербайджане Майкл Хэкетт рассказал о богатом музыкальном наследии Фрэнка Синатры и его особом месте в истории мировой музыки.

Затем сцена наполнилась мелодиями, которые узнают с первых нот. My Way, New York, New York, I'm a Fool to Want You, Over and Over, Isn't She Lovely и другие известные композиции прозвучали в исполнении азербайджанских артистов, подаривших классическим произведениям собственное звучание и настроение.

Это было настоящее музыкальное путешествие - с мелодиями, которые не стареют, песнями, ставшими частью мировой культуры, и атмосферой элегантности, присущей эпохе Фрэнка Синатры. У каждой песни этого вечера была своя история - о любви и расставании, мечтах, надеждах и умении идти по жизни собственным путём. Именно в этом заключается феномен Фрэнка Синатры: его музыка давно перешагнула границы времени и поколений, сохранив способность находить отклик в сердцах слушателей.

В концертной программе выступили - заслуженный артист Фарид Алиев, Вагиф Нагиев, Нофел Асланов, Атилла Мамедов, Roman, а также солисты театра Азад Шабанов и Натаван Гасанова. В сопровождении эстрадно-симфонического оркестра под управлением Эллады Гасановой знакомые мелодии обрели новое сценическое дыхание, объединив выразительность вокала и богатство оркестрового звучания.

Заслуженный артист Эмиль Афрасияб и Араз Иманов стали приятным сюрпризом для публики, привнеся в концерт дополнительные музыкальные краски.

Концерт в театре имени Рашида Бейбутова стал данью уважения великому артисту и его бессмертному музыкальному наследию. Выступления артистов были встречены овациями.

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