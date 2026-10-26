Иран продолжит развитие ядерной программы - Пезешкиан

Иран будет продолжать развивать свою ядерную программу в рамках международного права и не стремится к обладанию ядерным оружием. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с высокопоставленными представителями Саудовской Аравии, Турции и Пакистана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Исламская Республика Иран не стремится к обладанию ядерным оружием и как член Договора о нераспространении ядерного оружия хочет продолжать свою ядерную деятельность в рамках международных прав и обязательств", - приводит слова Пезешкиана сайт президента Ирана.

По словам главы государства, Иран сохраняет за собой право на мирную ядерную деятельность и ожидает, что это право будет соблюдаться. Он назвал противоречивым и неконструктивным подход, при котором ядерная тема используется как предлог для давления, угроз и ударов по ядерным объектам, а заявления о готовности к переговорам звучат одновременно с нападением на Иран. Такая политика, как отметил Пезешкиан, подорвала доверие и усилила недоверие в иранском обществе и среди должностных лиц.

Во встрече в Тегеране участвовали министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд, командующий силами обороны Пакистана фельдмаршал Асим Мунир и глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын. Эти страны образуют Мекканский альянс.